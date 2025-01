Tras presumir de su invitación, Alexander Otaola no fue a la investidura de Trump: "Preferí no ir"

Luego de presumir en las redes sociales de que había sido invitado a la investidura de Donald Trump como el 47 presidente de Estados Unidos, Alexander Otaola decidió no viajar a Washington para la ceremonia.

En uno de sus programas el presentador e influencer cubano expuso los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión.

“No soporto estar en un lugar donde no te han tenido en cuenta, donde tú te has metido, es como Yulién Oviedo, es una cosa loca, todo el que le pasa por al lado es una foto”, dijo aprovechando para lanzar una de sus pullas al cantante cubano.

“Allá está la senadora Ileana García también, que he estado hablando con ella el fin de semana, buscando a ver si por fin se sabía dónde nos iban a ubicar (...) La senadora tiene estas mismas entradas, Dariel tiene estas mismas entradas, toda la gente con la que he hablado tiene esas entradas, esas ubicaciones, naranja, amarillo, azul que son más menos los lugares de los invitados, y bueno no fue, no sucedió, preferí no ir”, añadió Otaola.

Al parecer el influencer quedó insatisfecho al no tener un lugar más privilegiado en la ceremonia de toma de posesión Trump y por tanto decidió no asistir.

Después de salir en las redes a presumir su invitación, el hecho de no asistir ha sido motivo de burla y hasta memes en redes sociales.

“De verdad usted pensó o en algún momento pasó por su cabeza ir… a dónde y con qué. No vas”; “Pero y Myriam qué pensaba, qué iba a sentarse entre Melania e Ivanka. Por Dios niña, evalúate y asimila tu lugar”; “Dice que prefirió no ir. Coño pata loca no me digas. A quién invita el presidente a su ceremonia y no va a querer ir. Te pasaste”; “Le mandaron una invitación a ir al parqueo de la ceremonia”; “Tú no eres mango Oti tú eres marca mandarina”; “Él mismo lo ha dicho, no lo han tenido en cuenta, ridículo”, se burlaron varios internautas en Instagram.

