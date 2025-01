Cubanos con reunificación familiar aprobada denuncian que no pueden viajar a EE.UU. tras la llegada de Trump

Vídeos relacionados:

Cubanos cuyos procesos de reunificación familiar han sido aprobados por las autoridades de Estados Unidos están denunciando que no pueden volar al país tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

Un reportaje de Martí Noticias revela que cientos de inmigrantes de Cuba, Haití, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras y El Salvador han presentado problemas para abordar sus aviones con destino a Estados Unidos después del lunes pasado.

Olga Lidia Hernández, una beneficiaria del Programa Cubano de Reunificación Familiar (CFRP, por sus siglas en inglés), relató que cuando fue a tomar el avión con sus dos hijas se los impidieron, y solo les comunicaron que debían ir a la embajada de Estados Unidos para obtener información.

"Me dijeron que me habían denegado el permiso de vuelo y no me dieron más explicaciones", expresó.

Olga Lidia y sus hijas llevaban ocho años en espera de la autorización para viajar. Su madre, en Florida, está desesperada por la cancelación del vuelo. "Viajé a Cuba y nos viraron del aeropuerto. Nos trataron muy mal. Nosotros hicimos bien nuestros procesos migratorios. No es justo", contó entre lágrimas.

El CFRP estuvo detenido durante años tras los incidentes del llamado "síndrome de La Habana". Fue retomado en 2023 por la administración Biden, que adoptó varias modificaciones para modernizarlo.

Una fuente familiarizada con los procesos migratorios reveló bajo condición de anonimato a Martí Noticias que el actual gobierno "no está feliz" con muchas de las acciones que tomó el anterior, pero que "no se ha tomado una decisión final sobre los programas de reunificación familiar".

"Desde el 20 de enero, cuando el presidente Donald Trump tomó posesión no ha llegado un solo beneficiario de estos programas de reunificación familiar", dijo otra fuente con conocimiento de los procesos migratorios.

En agosto de 2023, el gobierno de Estados Unidos introdujo el Formulario I-134A que permitía a los solicitantes completar la mayoría de los pasos del proceso en una plataforma online segura, eliminando la carga del viaje, tiempo y papeleo, y aumentando el acceso a la participación.

En julio del año pasado, la embajada estadounidense en La Habana anunció que tenía toda la documentación en español para que los cubanos pudieran informarse e implementó un nuevo servicio de orientación a través del Navegador Consular, que daba asistencia adicional a los interesados.

Por su parte, en su primera semana al frente del país, Trump ya canceló el programa de CBP One, que permitía a los migrantes programar una cita para pedir asilo en Estados Unidos. También revocó el viaje de unos 10,000 refugiados que ya tenían autorización para vivir en el país.

Preguntas frecuentes sobre la reunificación familiar y las restricciones migratorias para los cubanos