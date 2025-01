Una cubana en Estados Unidos no dudó en responder con contundencia a un comentario que cuestionaba su vida y logros. El mensaje decía: “Yo quisiera saber de qué parte de Cuba eres, cuánto especulas”, lo que provocó una firme y reflexiva respuesta de la usuaria @_mily_mily, quien dejó clara su postura sobre las críticas y la percepción del éxito.

En su mensaje, la cubana de Miami abordó con determinación el concepto de “especular”, explicando que ella no alardea de lo que no tiene, sino que disfruta lo que ha conseguido con esfuerzo.

La mujer señaló lo que considera un problema de percepción entre quienes critican el éxito de otros: “No tengo la culpa del complejo de inferioridad de algunas personas, quienes creen que alguien que hace cosas diferentes o logra lo que no conocen está especulando”, dijo. Aclaró que, cuando muestra su día a día, ya sea comprando algo o viajando, lo hace porque está disfrutando de lo que ha trabajado y ganado.

Además de defenderse, lanzó un mensaje inspirador: “Cuando veo a otra persona haciendo algo que me gustaría hacer o que no está a mi alcance, lo único que hace es inspirarme. Jamás en la vida pensaría que está especulando. Cuando alguien muestra, viaja o tiene, es porque se lo ha ganado. Nadie se lo regaló”.

También destacó la importancia de entender que todo proceso lleva tiempo y esfuerzo: “Aquí muchas personas llegan y, tras 4 o 5 años, quieren vivir como alguien que lleva décadas. Todo tiene un proceso. Yo también he tenido tropiezos, hasta en la calle me he quedado”, confesó, subrayando que su éxito actual no ha estado exento de dificultades y que lleva tres décadas viviendo en Estados Unidos.

La cubana concluyó su respuesta reafirmando que su lugar de origen en la isla no define su éxito, ni debería importar a quienes dejan comentarios negativos: “No sé de qué te serviría saber de dónde soy de Cuba. A pesar de venir de Cuba, no todos somos iguales. Yo nunca dejaría esos comentarios”, enfatizó.

La respuesta ha generado un debate en redes sociales, donde algunos usuarios aplauden su firmeza y determinación.

La historia de esta cubana es un recordatorio de que el éxito individual se construye con esfuerzo y dedicación, y que, en lugar de criticar, es mejor inspirarse en los logros de los demás para alcanzar las propias metas.

