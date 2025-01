"Mientras tenga estas dos manitos yo trabajo para ellos": Cubana en EE.UU. responde a crítica por enviar ayuda a su familia en Cuba

La Cubanita Soñadora, una joven cubana conocida en TikTok como @laflak1304, ha desatado un intenso debate con su respuesta contundente a quienes critican a los cubanos que envían ayuda a sus familias en la isla. Su mensaje, donde no oculta las emociones que este asunto le provoca, ha resonado profundamente entre sus seguidores, quienes han llenado de apoyo los comentarios.

“Mira, señorito, que usted no tenga familia en Cuba, que usted no tenga un hijo, que usted no tenga una madre, que usted no tenga un padre, que usted no tenga una abuela, que dieron la vida por ti, que te mantuvieron toda tu educación mientras estaban en la escuela, te daban todo, se quitaban el muslito de pollo para dártelo a ti, marica, te lo hacían todo, si usted no tiene eso, usted se calla la boca. Usted se calla, mira, cierre esa boquita, mi amor”, expresó la cubana, que vive en Estados Unidos y tiene estatus I220A, con determinación en su video, que ya acumula cientos de vistas y comentarios.

En otro momento, explicó su compromiso inquebrantable con su familia: “Yo y muchas madres y muchas hijas buenas, muchos cubanos que tenemos corazón, lo único que nos da felicidad es mandarles cuatro cositas a esas pobres personas que tenemos allá que no tienen nada. Mientras yo tenga estas dos manitos aquí que tú ves aquí, estas manitos flacas, y yo pueda trabajar, yo trabajo para ellos. Mando comida, mando ropa, mando lo que haga falta, porque allá está mi mamá, mi hermana, mi familia”.

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en llegar. Una usuaria comentó: “Yo le mando a mi familia lo que les haga falta. Para eso vinimos y nos sacrificamos aquí”. Otro expresó: “Hay personas que no tienen sentimientos, pero los que tenemos familia hacemos lo que sea por ellos”. Otra persona destacó: “La familia está primero, el resto que hable lo que quiera. Nadie sabe lo que uno sacrifica aquí para ayudar a los suyos allá”.

Entre los comentarios también hubo reflexiones sobre las críticas que reciben quienes ayudan: “Quien dice eso no tiene corazón. Yo mando lo que puedo, porque sé que mi mamá y mis hijos me necesitan. No me importa lo que opinen los demás”, aseguró un usuario. Otro añadió: “Los que critican son los que olvidan sus raíces. Nosotros trabajamos duro para que nuestra familia allá viva un poquito mejor”.

En su video, @laflak1304 también lanzó un mensaje directo a quienes usan el argumento político para justificar la falta de apoyo a sus familias: “Las personas que hablan como tú, pensando siempre en el comunismo, de segurito eres de los que va a Cuba, le renta un carro al comunismo, se pone a especular y se pone a hablar mierda. Y aquí vives en una puta chinchinera y vas allá a especular, eso sí. Entonces, hablando mierda que si le manda... Cállate la boca, mijo, cállate la boca, lo mejor que haces es callarte la boca”.

Para cerrar su reflexión, reafirmó: “Mientras yo tenga mano para eso, lo voy a hacer. Digas tú lo que digas. Si yo puedo mandarles aunque sea un combo de comida o una blusa a mi hermana, lo haré, porque es lo que me hace feliz”.

Los usuarios siguieron llenando los comentarios con mensajes de apoyo. Una persona afirmó: “Mientras yo pueda trabajar, mi familia no pasará necesidad. Esto no es para que me lo reconozcan, es porque así me enseñaron”. Otra comentó: “Nos critican los que se olvidaron de donde salieron, pero no me importa. Mis padres y mis hijos son mi prioridad”.

Este tema ha generado un debate recurrente entre los cubanos emigrados, pero el mensaje de La Cubanita Soñadora ha inspirado a muchos a seguir ayudando a sus familias en la isla, dejando claro que lo hacen desde el amor y el compromiso con sus seres queridos.

