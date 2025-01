Cubano que vivió en Toluca, México, antes de llegar a EE.UU. "Bastante trabajo había"

Un cubano, identificado en TikTok como @es_el_mexicano_wey_07, ha desatado reacciones y mensajes de apoyo con un video que ya acumula más de 900 mil reproducciones y supera los 25 mil likes en la plataforma, donde compartió su experiencia en México antes de mudarse a Estados Unidos, destacando las oportunidades laborales que encontró en Toluca.

"Yo soy cubano y viví en México, en el estado de Toluca. Trabajé en construcción, que es dura, pero ahí ganaba 1,500 a la semana. Después pasé a un aserradero donde me pagaban 1,800 y, dependiendo de la producción, podía llegar a 2,200", explicó. Según su relato, todo cambió cuando se unió a una compañía en Toluca, descargando tráilers. "Ahí ganaba 2,000 a la semana y, si trabajaba más de ocho horas, cobraba 2,500 o 2,800. Caballero, ¡sí se puede!".

El creador, que ya ha despertado un debate en redes sociales, aprovechó para enviar un mensaje a los inmigrantes: "Todo está en buscar y trabajar. Con esfuerzo se puede salir adelante", dijo con entusiasmo.

Entre los más de 1,500 comentarios que ha recibido, muchos mexicanos y extranjeros lo elogiaron por su actitud positiva y trabajadora. "Un hombre trabajador donde quiera sale adelante"; "Gente como tú, trabajadora, donde sea es bienvenida"; "Mis respetos, hermano, aquí hay sol para todos los que son trabajadores", fueron algunas de las respuestas más destacadas.

Sin embargo, no faltaron quienes lo corrigieron por decir que Toluca es un estado. "Toluca no es estado, es la capital del Estado de México"; "Amigo, Toluca es una ciudad, no un estado, pero qué bueno que te fue bien", le comentaron en ese sentido.

Este creador ya se había vuelto viral hace unos días con otro video en el que explicó cómo logró vivir cómodamente en México ganando 2,000 pesos semanales. Según su testimonio, el secreto está en administrar bien el dinero y buscar trabajo sin descanso.

El caso de este cubano ha despertado un interesante debate sobre las posibilidades de vida en México para los inmigrantes. Mientras algunos aplauden su optimismo y ejemplos de superación, otros consideran que las cifras que menciona ya no se ajustan a la realidad actual.

Lo que queda claro es su mensaje: con esfuerzo y trabajo, es posible salir adelante, sin importar las dificultades.

