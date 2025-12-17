Régimen cubano sale en defensa de Maduro tras el bloqueo petrolero total impuesto por Trump a Venezuela

Vídeos relacionados:

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez expresó su respaldo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras el anuncio del bloqueo petrolero total impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el país sudamericano.

En un mensaje publicado en redes sociales, Díaz-Canel escribió: “Nuestro enérgico rechazo al bloqueo naval del gobierno de EEUU a Venezuela. Apoyamos firmemente al presidente Nicolás Maduro, a la Revolución Bolivariana y Chavista y a su Unión Popular-Militar. Nuestro total respaldo al comunicado publicado por el Gobierno venezolano”. El texto estuvo acompañado del comunicado oficial emitido por el gobierno venezolano.

El comunicado de la República Bolivariana de Venezuela, fechado en Caracas, rechaza lo que califica como una “grotesca amenaza del Sr. Trump” y asegura que el anuncio estadounidense viola el Derecho Internacional, el libre comercio y la libre navegación. El documento sostiene que el presidente de Estados Unidos “pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval a Venezuela con el objetivo de robarse las riquezas que pertenecen a nuestra Patria”.

El texto agrega que Venezuela denunciará el caso ante las Naciones Unidas y llama “al pueblo de los EE.UU. y a los pueblos del mundo a rechazar esta amenaza”. También cita una declaración atribuida a Trump en la que el mandatario habría dicho: “hasta que regresen a los EEUU todo el petróleo, tierra y otros activos que nos robaron anteriormente”.

Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla publicó un mensaje en la misma red donde manifestó: “Rechazamos el bloqueo naval contra Venezuela anunciado por el gobierno de #EEUU, en una gravísima violación del Derecho Internacional y un incremento de la escalada de la agresión contra el gobierno bolivariano. Nuestro total y firme apoyo al presidente constitucional Nicolás Maduro, a la Revolución Bolivariana y Chavista y a su Unión Popular-Militar”.

El presidente Donald Trump anunció un bloqueo petrolero total contra Venezuela y el endurecimiento de las deportaciones, acusando al gobierno de Nicolás Maduro de utilizar recursos energéticos para “financiar actividades criminales” y de “narcoterrorismo, trata de personas, asesinato y secuestro”.

Trump afirmó que Venezuela está “completamente rodeada” por fuerzas militares estadounidenses y advirtió que las medidas continuarán “hasta que el país devuelva todo el petróleo, las tierras y otros activos” que, según dijo, fueron “robados anteriormente”.

En su mensaje, el mandatario calificó al gobierno venezolano como un “régimen ilegítimo” y lo designó como una “organización terrorista extranjera”. El anuncio incluyó además un endurecimiento de la política migratoria, con énfasis en la deportación acelerada de inmigrantes venezolanos.

Días antes del anuncio estadounidense, el gobierno cubano reconoció que el petróleo transportado por el buque incautado por Estados Unidos en el Caribe tenía como destino final Cuba, tras denunciar que la operación impide “los suministros de hidrocarburos a la Isla”. La admisión fue realizada en declaraciones del canciller Bruno Rodríguez y en una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), donde se calificó la acción como un “acto de piratería y terrorismo marítimo”.

Según información sobre la incautación, las autoridades estadounidenses confirmaron que el buque transportaba petróleo sancionado procedente de Venezuela e Irán y que el cargamento estaba destinado al sistema energético cubano, afectado por una grave crisis de suministro.

El régimen cubano responsabilizó a Washington de agravar esa situación y de aplicar una política de presión contra los envíos de crudo venezolano hacia la Isla.