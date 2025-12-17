Trump sobre Venezuela: "Nos quitaron todo nuestro petróleo y lo queremos de vuelta"

Vídeos relacionados:
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Venezuela les quitó “todo el petróleo” y que Washington lo quiere “de vuelta”.
Al hablar sobre un bloqueo naval impuesto a Venezuela, Trump dijo: “No vamos a dejar pasar a nadie que no deba pasar… lo tomaron ilegalmente y lo queremos de vuelta”, dijo.
Las declaraciones se produjeron en un contexto de tensión creciente alrededor de Venezuela, luego de que Trump anunciara este martes un bloqueo petrolero total contra el país y un endurecimiento de las deportaciones, en un mensaje publicado en su red social Truth Social, donde acusó al régimen de Nicolás Maduro de financiar actividades criminales con recursos energéticos.
“Hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen de Venezuela”, afirmó Trump en esa publicación, en la que sostuvo que el petróleo venezolano estaría siendo usado para financiar “narcoterrorismo, trata de personas, asesinato y secuestro”.
En su declaración, añadió que Venezuela está “completamente rodeada” por fuerzas militares y advirtió que la presión aumentará hasta que el país devuelva a Estados Unidos “todo el petróleo, las tierras y otros activos” que, según dijo, fueron robados anteriormente.
En paralelo, el comentarista conservador Tucker Carlson sugirió que Trump podría usar su discurso a la nación este miércoles para anunciar una escalada importante.
En el podcast Judging Freedom, Carlson aseguró que legisladores fueron informados sobre la posibilidad de una guerra contra Venezuela y afirmó que “podría anunciarse” en el discurso “esta noche a las 9 en punto”.
No obstante, el propio Carlson matizó su afirmación: “Quién sabe si eso realmente sucederá… nunca quiero exagerar lo que sé”, dijo, señalando que su información provenía de lo que le comunicó “un miembro del Congreso”.
Respecto a ese mensaje a la nación, Trump adelantó que su idea central sería que su administración “heredó un desastre” y que el país “va a ser más fuerte que nunca”.
Preguntas frecuentes sobre la tensión entre Estados Unidos y Venezuela en 2025
¿Por qué Trump ha ordenado un bloqueo petrolero total contra Venezuela?
Donald Trump ha ordenado un bloqueo total del petróleo venezolano porque acusa al régimen de Nicolás Maduro de financiar actividades criminales como el narcoterrorismo y la trata de personas con los recursos energéticos del país. Según Trump, el objetivo es aumentar la presión hasta que Venezuela devuelva a Estados Unidos el petróleo y otros activos que, según él, fueron robados. Esta medida podría tener consecuencias significativas en los mercados energéticos y la situación política regional.
¿Existe un riesgo real de guerra entre Estados Unidos y Venezuela?
Aunque el comentarista conservador Tucker Carlson ha sugerido que Donald Trump podría anunciar una guerra contra Venezuela, no hay confirmación oficial de que Estados Unidos esté preparando un ataque militar. Sin embargo, la presencia militar estadounidense en el Caribe y las declaraciones de Trump sobre rodear a Venezuela con fuerzas militares han elevado las tensiones, y hay preocupaciones sobre una posible escalada bélica.
¿Cómo ha respondido Nicolás Maduro a las acciones de Estados Unidos?
Nicolás Maduro ha acusado a Estados Unidos de querer apoderarse de las reservas petroleras de Venezuela mediante la fuerza militar. Maduro ha denunciado las acciones de Estados Unidos como una "amenaza imperialista" y ha solicitado el apoyo de la OPEP para contrarrestar la agresión. Además, ha asegurado que Venezuela está preparada para defenderse y ha intentado acercarse diplomáticamente a Estados Unidos ofreciendo concesiones económicas, aunque sin éxito.
¿Qué impacto tiene el cierre del espacio aéreo venezolano ordenado por Trump?
El cierre total del espacio aéreo sobre Venezuela es una medida que aumenta la presión sobre el régimen de Maduro y podría preceder a acciones militares. Esta orden afecta tanto a la aviación civil como a operaciones ilícitas, y es parte de una estrategia de aislamiento total para cortar rutas de suministro y apoyo al gobierno venezolano. Esto también puede tener repercusiones en los vuelos comerciales y en la economía regional.
