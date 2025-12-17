Trump sobre Venezuela: "Nos quitaron todo nuestro petróleo y lo queremos de vuelta"

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Venezuela les quitó “todo el petróleo” y que Washington lo quiere “de vuelta”.

Al hablar sobre un bloqueo naval impuesto a Venezuela, Trump dijo: “No vamos a dejar pasar a nadie que no deba pasar… lo tomaron ilegalmente y lo queremos de vuelta”, dijo.

Las declaraciones se produjeron en un contexto de tensión creciente alrededor de Venezuela, luego de que Trump anunciara este martes un bloqueo petrolero total contra el país y un endurecimiento de las deportaciones, en un mensaje publicado en su red social Truth Social, donde acusó al régimen de Nicolás Maduro de financiar actividades criminales con recursos energéticos.

“Hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen de Venezuela”, afirmó Trump en esa publicación, en la que sostuvo que el petróleo venezolano estaría siendo usado para financiar “narcoterrorismo, trata de personas, asesinato y secuestro”.

En su declaración, añadió que Venezuela está “completamente rodeada” por fuerzas militares y advirtió que la presión aumentará hasta que el país devuelva a Estados Unidos “todo el petróleo, las tierras y otros activos” que, según dijo, fueron robados anteriormente.

En paralelo, el comentarista conservador Tucker Carlson sugirió que Trump podría usar su discurso a la nación este miércoles para anunciar una escalada importante.

En el podcast Judging Freedom, Carlson aseguró que legisladores fueron informados sobre la posibilidad de una guerra contra Venezuela y afirmó que “podría anunciarse” en el discurso “esta noche a las 9 en punto”.

No obstante, el propio Carlson matizó su afirmación: “Quién sabe si eso realmente sucederá… nunca quiero exagerar lo que sé”, dijo, señalando que su información provenía de lo que le comunicó “un miembro del Congreso”.

Respecto a ese mensaje a la nación, Trump adelantó que su idea central sería que su administración “heredó un desastre” y que el país “va a ser más fuerte que nunca”.