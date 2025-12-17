China reafirma apoyo a Venezuela y rechaza “intimidación unilateral”

Vídeos relacionados:

China expresó este miércoles su respaldo a Venezuela y su rechazo a lo que calificó como “intimidación unilateral”, en medio del aumento de la presión de Estados Unidos sobre el país sudamericano.

El pronunciamiento ocurrió durante una llamada telefónica entre el canciller chino Wang Yi y su homólogo venezolano Yvan Gil, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de China citado por Reuters.

En esa conversación, Wang afirmó que China “apoya a los países en la salvaguarda de su propia soberanía” y sostuvo que China y Venezuela son socios estratégicos, con una relación marcada por la “confianza y el apoyo mutuos”.

De acuerdo con Reuters, el ministro chino agregó que “la comunidad internacional entiende y apoya la posición de Venezuela en la defensa de sus derechos e intereses legítimos”, reforzando el mensaje de respaldo diplomático de Pekín hacia Caracas.

El despacho enmarca estas declaraciones en el contexto de la presión que, según Reuters, el presidente estadounidense Donald Trump ha intensificado sobre Venezuela.

El analista petrolero Naveen Das, de Kpler, afirma que aproximadamente tres cuartas partes de la producción venezolana se destinan a China, pero los importadores de ese país pueden reemplazarla fácilmente con barriles de Rusia o Irán.

Lo más leído hoy:

En una escalada del conflicto con Venezuela, Donald Trump anunció un bloqueo petrolero total contra ese país y un endurecimiento de las deportaciones, en un mensaje publicado en su red social Truth Social, donde acusó directamente al régimen de Nicolás Maduro de financiar actividades criminales con recursos energéticos.

En su declaración, Trump aseguró que Venezuela está “completamente rodeada” por fuerzas militares y advirtió que la presión aumentará hasta que el país devuelva a Estados Unidos “todo el petróleo, las tierras y otros activos” que, según dijo, fueron robados anteriormente.

El mandatario volvió a calificar al gobierno de Maduro como un “régimen ilegítimo” y lo designó como una organización terrorista extranjera.

Un día después, este miércoles, el comentarista conservador Tucker Carlson sugirió que el presidente Trump podría aprovechar un discurso para anunciar una escalada importante.

Carlson afirmó que los legisladores habían sido informados sobre la posibilidad de una guerra contra Venezuela.

"Lo que sé hasta ahora es que los miembros del Congreso fueron informados ayer de que se avecina una guerra y que esto podría anunciarse en el discurso a la nación que pronunciará el presidente esta noche a las 9 en punto", dijo Carlson.

Desde septiembre, Estados Unidos ha ejecutado decenas de bombardeos contra barcos presuntamente vinculados al narcotráfico en el marco de la operación “Southern Spear”.

Expertos y organizaciones de derechos humanos han denunciado que los ataques constituyen “ejecuciones extrajudiciales”.

La administración Trump ha descrito a Maduro como el cabecilla del “Cartel de los Soles”, una organización de narcotráfico que el chavismo niega.