China reafirma apoyo a Venezuela y rechaza “intimidación unilateral”

China expresó este miércoles su respaldo a Venezuela y su rechazo a lo que calificó como “intimidación unilateral”, en medio del aumento de la presión de Estados Unidos sobre el país sudamericano.
El pronunciamiento ocurrió durante una llamada telefónica entre el canciller chino Wang Yi y su homólogo venezolano Yvan Gil, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de China citado por Reuters.
En esa conversación, Wang afirmó que China “apoya a los países en la salvaguarda de su propia soberanía” y sostuvo que China y Venezuela son socios estratégicos, con una relación marcada por la “confianza y el apoyo mutuos”.
De acuerdo con Reuters, el ministro chino agregó que “la comunidad internacional entiende y apoya la posición de Venezuela en la defensa de sus derechos e intereses legítimos”, reforzando el mensaje de respaldo diplomático de Pekín hacia Caracas.
El despacho enmarca estas declaraciones en el contexto de la presión que, según Reuters, el presidente estadounidense Donald Trump ha intensificado sobre Venezuela.
El analista petrolero Naveen Das, de Kpler, afirma que aproximadamente tres cuartas partes de la producción venezolana se destinan a China, pero los importadores de ese país pueden reemplazarla fácilmente con barriles de Rusia o Irán.
En una escalada del conflicto con Venezuela, Donald Trump anunció un bloqueo petrolero total contra ese país y un endurecimiento de las deportaciones, en un mensaje publicado en su red social Truth Social, donde acusó directamente al régimen de Nicolás Maduro de financiar actividades criminales con recursos energéticos.
En su declaración, Trump aseguró que Venezuela está “completamente rodeada” por fuerzas militares y advirtió que la presión aumentará hasta que el país devuelva a Estados Unidos “todo el petróleo, las tierras y otros activos” que, según dijo, fueron robados anteriormente.
El mandatario volvió a calificar al gobierno de Maduro como un “régimen ilegítimo” y lo designó como una organización terrorista extranjera.
Un día después, este miércoles, el comentarista conservador Tucker Carlson sugirió que el presidente Trump podría aprovechar un discurso para anunciar una escalada importante.
Carlson afirmó que los legisladores habían sido informados sobre la posibilidad de una guerra contra Venezuela.
"Lo que sé hasta ahora es que los miembros del Congreso fueron informados ayer de que se avecina una guerra y que esto podría anunciarse en el discurso a la nación que pronunciará el presidente esta noche a las 9 en punto", dijo Carlson.
Desde septiembre, Estados Unidos ha ejecutado decenas de bombardeos contra barcos presuntamente vinculados al narcotráfico en el marco de la operación “Southern Spear”.
Expertos y organizaciones de derechos humanos han denunciado que los ataques constituyen “ejecuciones extrajudiciales”.
La administración Trump ha descrito a Maduro como el cabecilla del “Cartel de los Soles”, una organización de narcotráfico que el chavismo niega.
Preguntas frecuentes sobre el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela
¿Por qué China apoya a Venezuela en su conflicto con Estados Unidos?
China apoya a Venezuela en la salvaguarda de su soberanía y considera que ambos países son socios estratégicos con una relación de confianza y apoyo mutuos. Este respaldo se da en un contexto de presión por parte de Estados Unidos hacia Venezuela, y China rechaza lo que llama "intimidación unilateral" de EE.UU. Además, Venezuela es un proveedor importante de petróleo para China.
¿Qué medidas ha tomado Donald Trump contra Venezuela?
El presidente Donald Trump ha anunciado un bloqueo petrolero total contra Venezuela y un endurecimiento de las deportaciones. Acusó al régimen de Nicolás Maduro de utilizar los recursos energéticos para financiar actividades criminales y ha calificado al gobierno venezolano como un "régimen ilegítimo" y una organización terrorista extranjera.
¿Existe la posibilidad de una guerra entre Estados Unidos y Venezuela?
Aunque hubo rumores y declaraciones sobre una posible guerra, incluyendo comentarios del comentarista Tucker Carlson, no hay confirmación oficial de que Estados Unidos esté preparando un ataque militar. Sin embargo, la situación es tensa debido a las operaciones militares estadounidenses en el Caribe y las declaraciones de Trump sobre un posible aumento de la presión militar.
¿Cuál ha sido la respuesta de Venezuela ante las acciones de Estados Unidos?
Venezuela ha denunciado las acciones de Estados Unidos como intentos de adueñarse de sus reservas petroleras mediante la fuerza militar. Nicolás Maduro ha buscado apoyo internacional y ha intentado negociar con EE.UU., incluyendo ofertas de concesiones económicas, pero estas han sido rechazadas por la administración Trump.
¿Cómo afecta la crisis entre Estados Unidos y Venezuela a Cuba?
La crisis afecta significativamente a Cuba porque Cuba depende del petróleo venezolano para su sistema energético. La reducción de envíos de crudo venezolano ha exacerbado la crisis energética en la isla, y la posible caída del régimen de Maduro representaría un golpe económico grave para Cuba, que podría perder su principal fuente de subsidios energéticos.
