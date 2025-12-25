Cuba domina encuesta para elegir mejores deportistas de Latinoamérica en 2025

Vídeos relacionados:
La agencia de noticias Prensa Latina dio a conocer los resultados de su tradicional encuesta anual para elegir a los mejores deportistas de Latinoamérica, en la que Cuba logró un dominio histórico al conquistar los tres principales galardones: atleta femenina, atleta masculino y mejor equipo.
De acuerdo con el propio medio, es apenas la segunda vez en la historia del sondeo —la primera ocurrió en 1989— que un solo país barre todas las categorías.
La triplista Leyanis Pérez fue la gran favorita desde el inicio de la votación, el pasado 21 de noviembre, y se consagró como Mejor Atleta Femenina tras recibir 73 votos, en una categoría donde fueron nominadas 17 deportistas.
En el apartado masculino, el lanzador zurdo Liván Moinelo, campeón en la liga profesional de béisbol de Japón, hizo historia al convertirse en el primer pelotero cubano en ganar el premio al Mejor Atleta Masculino de Latinoamérica. En esta 61ª edición, Moinelo acumuló 42 papeletas, superando con holgura al argentino Lionel Messi, quien terminó segundo con 19 votos.
La categoría de Mejor Equipo fue la más reñida hasta el cierre de la encuesta. El equipo juvenil cubano de béisbol 5, campeón mundial en Nayarit, México, protagonizó una remontada en las votaciones finales y se llevó el galardón con 37 sufragios, apenas cuatro más que la selección argentina de fútbol, la Albiceleste.
La consulta recibió más de 110 votos de medios de comunicación de Latinoamérica, Europa, Medio Oriente y Asia. En total participaron 113 medios, de ellos 70 extranjeros y 43 cubanos. Por segundo año consecutivo, Alma Plus TV formó parte del proceso, reafirmando su compromiso con el periodismo deportivo regional.
La ceremonia de premiación está prevista para el 9 de enero, en el Hotel Nacional de Cuba, donde también se rendirá homenaje al legendario saltador de altura Javier Sotomayor, máximo ganador cubano en la historia de la encuesta, con cinco lauros.
Las votaciones organizadas por Prensa Latina comenzaron en 1964, cuando el velocista cubano Enrique Figuerola fue el primer ganador. Desde 1980 se incorporó la categoría de Mejor Equipo del Año y, a partir de 1988, se estableció la distinción separada para atletas masculinos y femeninos. El único antecedente de dominio total cubano se había registrado en 1989, con Sotomayor, Ana Fidelia Quirot y el equipo femenino de voleibol.
