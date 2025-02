Gobierno cubano reconoce disminución del 90% en la producción de cemento en 2024

En la reunión anual del Ministerio de la Construcción (MICONS) celebrada este martes, el gobierno cubano reconoció una drástica caída en la producción de cemento, que en 2024 alcanzó solo el 10 % de la capacidad instalada del país.

“En el año 2024 se alcanzaron solo 258,000 toneladas de cemento, que es el 10 % de la capacidad instalada que tiene hoy el país, sin incluir las nuevas fábricas que se construyen”, explicó Reynolds Ramírez Vigaud, presidente de la OSDE Grupo Empresarial Materiales de la Construcción.

Esta situación impacta directamente el programa de la vivienda y la ejecución de inversiones en el sector de la construcción, como admitieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero Cruz en sus intervenciones, recogidas por las cámaras del Noticiero Nacional de Televisión (NTV).

Entre las principales causas de esta crisis, el régimen cubano identificó la escasez de aportadores energéticos, resultado de la compleja situación financiera nacional, según subrayaron los dirigentes en la reunión.

“Con lo que haya disponible para la generación, ¿cómo priorizamos la fábrica de cemento?”, preguntó Díaz-Canel a los reunidos. “Hay todo un grupo de soluciones energéticas que ustedes han planteado, pero si no hay cemento -yo sé que no es lo único de lo que depende-, es muy difícil tener materiales en la construcción”.

Según explicó el Doctor en Ciencias y gobernante designado, “una parte importante de los materiales de la construcción tienen un componente de cemento. Si no hay cemento, no podemos hacer inversiones; si no hay cemento, podemos avanzar poco en el programa de la vivienda”.

“Este es un plan que lo vamos a desarrollar bajo toda la presión de la política del gobierno de Estados Unidos, que se va a recrudecer indudablemente… Nosotros tenemos que ser capaces, con talento, con esfuerzo y con trabajo de irnos por encima de todo ese recrudecimiento”, arengó Díaz-Canel, con los tópicos habituales de la propaganda cocinada en Palacio.

Crisis en la industria de materiales de construcción en Cuba

El sector de la construcción en Cuba ha enfrentado problemas estructurales durante décadas. Ya en 2017, la industria cementera operaba al 58 % de su capacidad, y desde entonces la situación ha ido deteriorándose debido a la falta de inversión, la crisis energética y las limitaciones para importar insumos.

En los últimos años, el país ha experimentado episodios críticos, como la pérdida de grandes cantidades de cemento en almacenes debido a problemas logísticos y la paralización de fábricas.

A pesar de iniciativas como la fabricación del primer cemento ecológico en 2018 o la reapertura de la planta de Sancti Spíritus en 2022, el sector no ha logrado una recuperación sostenida.

El incumplimiento del plan anual de viviendas y la continuidad de la venta de cemento en MLC reflejan la insuficiencia de la producción para cubrir la demanda interna.

Además, el gobierno ha priorizado la exportación de materiales para obtener divisas, lo que agrava la escasez local y encarece el acceso a estos insumos para la población. No obstante, el primer ministro insistió en la necesidad de aumentar la producción de cemento para exportar.

“Nosotros necesitamos revertir esta situación, porque el problema es que la producción de materiales de construcción es muy transversal. Hace falta para todo, para desarrollarnos, para poder avanzar en todos los procesos inversionistas. Pero además, esto sustituye importaciones, esto genera ingresos en divisas. Porque ya está localizado y se ha avanzado en la localización de demandas desde el extranjero para materiales de construcción”, enfatizó Marrero Cruz en la reunión.

En el encuentro también se informó que este año iniciará la producción en las nuevas fábricas de cemento que se construyen en Santiago de Cuba y Nuevitas, lo que podría contribuir a la recuperación del sector.

La reunión anual del MICONS contó con la presencia de altos funcionarios del gobierno, entre ellos el comandante Ramiro Valdés Menéndez, el viceprimer ministro Ricardo Cabrisas Ruiz y el ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña.