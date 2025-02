Desgarrador pedido de ayuda de la madre del niño cubano Damir Ortiz: "Se me muere"

Vídeos relacionados:

Eliannis Ramírez, madre del niño cubano Damir Ortiz, lanzó un desesperado pedido de ayuda en redes sociales ante el agravamiento del estado de salud de su hijo, quien necesita atención médica fuera de Cuba.

"Se me muere Damir, se me muere. Ayuda por favor, ayuda" escribió la madre cubana en su perfil de Facebook, reflejando la angustia que atraviesa su familia. Ramírez denunció que en la isla solo están tratando los síntomas, pero no han podido solucionar la causa del deterioro de la salud su hijo.

"Aquí no pueden hacer más por él, están tratando los síntomas que van apareciendo, solo eso. La causa de tanto deterioro no la saben, no tienen cómo", lamentó la mujer. Acompañó su mensaje con múltiples emojis de llanto y súplica.

Enfatizó que Damir necesita salir urgentemente de Cuba para acceder a un diagnóstico y tratamiento adecuado, en algún hospital del mundo. La publicación ha sido compartida por muchos usuarios en las redes, movilizándose para difundir la solicitud y buscar alguna alternativa que permita al niño recuperar su salud.

La comunidad cubana, tanto dentro como fuera de la isla, se ha unido en solidaridad con Eliannis Ramírez, intentando visibilizar el caso y encontrar una solución urgente para salvar la vida del pequeño Damir.

¿En qué consiste el caso de Damir?

El caso de Damir Ortiz, un niño cubano de 10 años que padece neurofibromatosis plexiforme tipo 1 (NF1), ha generado gran repercusión internacional, llegando incluso a la prensa española por la gravedad de la situación.

Su condición física empeora cada día mientras enfrenta parálisis en las piernas, ceguera parcial y tumores que afectan su médula. Un hospital de Miami aceptó dar seguimiento a su caso.

La madre, y activistas cubanos, hicieron numerosas gestiones para la solicitud de una visa humanitaria en la Embajada de Estados Unidos. Ramírez recibió un resumen de la historia clínica por parte del Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, pero no la carta específica que exige la Embajada para otorgar la visa humanitaria.

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) negó la carta, argumentando que Cuba cuenta con los recursos necesarios para tratar al menor, a pesar de las evidentes carencias médicas. La situación se complicó más cuando la Embajada de EE. UU. rechazó la solicitud de visa por la falta de este documento.

El niño fue trasladado el 13 de febrero al Instituto de Neurología y Neurocirugía de La Habana, bajo estricta vigilancia de la Seguridad del Estado. Su estado de salud es cada día más delicado.

La madre de Damir continúa exigiendo una solución mientras la salud del niño se deteriora, recibiendo apoyo de activistas y figuras públicas. Una campaña en GoFundMe ha recaudado cerca de $32,000 para cubrir los gastos médicos y de viaje, pero sin la visa necesaria, Damir no puede acceder al tratamiento especializado que necesita.

