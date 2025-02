Mensaje del Papa Francisco: “Continúo con confianza mi hospitalización”

Vídeos relacionados:

El Papa Francisco ha enviado un mensaje de tranquilidad y esperanza a los fieles durante su hospitalización en el Hospital Gemelli de Roma.

A través de sus palabras, aseguró: “Continúo con confianza mi hospitalización”, destacando su fe y confianza en el equipo médico que lo acompaña.

“Siguiendo con los tratamientos necesarios; ¡y el descanso también forma parte de la terapia!”, escribió Francisco a sus seguidores.

Durante el rezo del Ángelus de este domingo, el Santo Padre hizo llegar su mensaje desde el hospital, en el que también expresó palabras sobre la guerra de Rusia contra Ucrania.

“Mañana se cumple el tercer aniversario de la guerra a gran escala contra Ucrania: ¡un acontecimiento doloroso y vergonzoso para toda la humanidad!”, afirmó.

Asimismo, dijo sentirse emocionado al recibir tantas muestras de amor y preocupación por su salud.

“En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo!”, mencionó.

El Papa Francisco, de 88 años, fue ingresado en el Hospital Universitario Gemelli de Roma el pasado 14 de febrero debido a una bronquitis que se complicó en los días siguientes.

Según informes, su condición clínica se agravó al serle diagnosticada una neumonía bilateral, lo que llevó al Vaticano a calificar su estado como "complejo".

Durante su hospitalización, ha permanecido en contacto con sus colaboradores y ha seguido de cerca los asuntos de la Iglesia. Además, ha mantenido momentos de oración y reflexión, recibiendo la Eucaristía regularmente.

El sábado último, el Vaticano informó que la salud de Francisco ha entrado en una fase crítica tras sufrir una grave crisis respiratoria asmática prolongada.

En un comunicado la Santa Sede agregó que la condición del Papa se ha deteriorado rápidamente en las últimas horas.

La información detalla que su estado es "crítico", y que hasta el momento "no está fuera de peligro".

La comunidad católica y líderes religiosos de todo el mundo han expresado su solidaridad con el Papa, enviándole mensajes de apoyo y oraciones por su pronta recuperación.

Por su parte, el Vaticano ha informado que la agenda del Pontífice podría ser ajustada en función de su evolución médica, y mantendrán informados en los próximos días sobre su estado de salud.

