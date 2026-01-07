Identifican a coronel cubano muerto en Venezuela: formaba parte del anillo de seguridad de Maduro

Vídeos relacionados:

Ha sido identificado uno de los 32 militares cubanos muertos durante la operación militar estadounidense en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Se trata del coronel Humberto Alfonso Roca, de 67 años, quien según publicaciones en redes sociales formaba parte del alto mando del Dispositivo de Seguridad de Maduro, desempeñándose como uno de los jefes clave del esquema de protección personal del líder chavista.

Imágenes y referencias compartidas por el reportero y activista Mag Jorge Castro y otros usuarios en redes sociales indican que Roca no sólo estaba asignado a la protección directa de Maduro, sino que también habría estado presente en actos de alto perfil, incluso escoltando a personalidades como el Papa Francisco o al exsecretario de Estado estadounidense John Kerry durante sus visitas a Cuba en 2015.

Con más de tres décadas de servicio dentro de la Dirección de Seguridad Personal del Ministerio del Interior (MININT), el coronel integró también el llamado primer anillo de seguridad de Fidel Castro, acompañándolo en múltiples viajes oficiales, cumbres internacionales y eventos de alto nivel diplomático.

De acuerdo con fuentes internas del propio régimen, Humberto Alfonso Roca Sánchez habría sido también miembro activo de la Dirección de Inteligencia, lo que refuerza su perfil como operador de confianza del aparato represivo cubano tanto dentro como fuera de la Isla.

Existen además registros gráficos que confirman su participación en operativos de seguridad de alto nivel, incluyendo su presencia en la escolta del fallecido Papa Francisco durante su visita a Cuba.

Además, como parte del dispositivo que protegió al entonces Secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, en su visita oficial a La Habana.

El régimen cubano publicó recientemente los nombres y fotografías de los 32 militares que perdieron la vida en Venezuela, todos pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Interior de Cuba, entre coroneles, mayores, tenientes y oficiales de menor rango.

Las autoridades de La Habana decretaron dos días de duelo nacional en honor a los fallecidos y los presentaron como héroes que “cumplieron con su deber con dignidad y heroísmo”.

Durante años, oficiales y agentes cubanos han sido parte de la estructura de seguridad y de inteligencia que protegía al régimen de Maduro, incluso después de la muerte de Hugo Chávez.

Expertos en seguridad internacional habían documentado con anterioridad la presencia de personal cubano en la reestructuración y vigilancia de altos mandos venezolanos, dando a La Habana una influencia directa dentro de los sistemas de inteligencia y protección del chavismo.

La muerte de Roca y de otros oficiales cubanos expone la profundidad de esa cooperación militar en un momento de máxima tensión geopolítica entre Estados Unidos, Cuba y Venezuela tras la operación estadounidense para detener a Maduro y trasladarlo a tribunales en Nueva York por cargos federales.

Analistas señalan que la presencia prolongada de asesores y fuerzas de seguridad cubanas al lado de Maduro fue un pilar central para la sobrevivencia del régimen chavista durante años, y que su derrota en la operación estadounidense representa también un golpe simbólico a la capacidad de influencia de Cuba en la región.