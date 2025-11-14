Sacerdote cubano califica de inmoral cobrar agua a familias que lo perdieron todo tras el huracán Melissa

Vídeos relacionados:

El sacerdote cubano Olbier Hernández, desde Valencia, calificó de inmoral la decisión del régimen de vender agua “a precio simbólico” a los damnificados del huracán Melissa en la provincia de Granma, y defendió el deber cristiano de denunciar la injusticia.

En una publicación en Facebook, el padre Olbier Hernández afirmó que la política “no es un terreno profano separado del Evangelio” y que un sacerdote no solo puede, sino que debe hablar “cuando la política toca la vida de las personas y la justicia que el Evangelio exige”.

Olbier Hernández

El religioso reaccionó así a la medida anunciada por el gobierno municipal de Río Cauto, donde las autoridades informaron que el agua distribuida a los damnificados del huracán Melissa se venderá a 40 pesos por núcleo familiar, con carácter “simbólico”.

“La Iglesia, aunque tiene una misión religiosa, posee una luz y una energía que pueden servir para estructurar y afirmar la comunidad humana según la ley divina”, recordó el sacerdote, citando la doctrina social católica.

“Hablar contra la injusticia es coherencia evangélica, no partidismo”, subrayó Hernández, al insistir en que el anuncio del Evangelio implica denunciar toda forma de opresión contra el pobre y el débil.

Las palabras del sacerdote llegan en medio del descontento por las decisiones del régimen cubano en las zonas devastadas por el huracán Melissa.

Además de cobrar el agua, las autoridades de Río Cauto aclararon esta semana que los colchones entregados a los damnificados tampoco serían donativos, sino bienes parcialmente subsidiados por el Estado.

En su reflexión, Hernández recordó también palabras del papa Francisco: “El anuncio del Evangelio exige una caridad que se haga política en el mejor sentido —es decir, que transforme estructuras y promueva la dignidad humana— sin confundir la misión pastoral con la militancia partidista”.

El sacerdote cubano, radicado en España, concluyó que la voz profética de la Iglesia no puede callar ante medidas que atentan contra la dignidad humana.

“El sacerdote debe ser profeta de la verdad y servidor de la libertad y la justicia”, escribió.