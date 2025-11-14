Sacerdote cubano califica de inmoral cobrar agua a familias que lo perdieron todo tras el huracán Melissa

Vídeos relacionados:
El sacerdote cubano Olbier Hernández, desde Valencia, calificó de inmoral la decisión del régimen de vender agua “a precio simbólico” a los damnificados del huracán Melissa en la provincia de Granma, y defendió el deber cristiano de denunciar la injusticia.
En una publicación en Facebook, el padre Olbier Hernández afirmó que la política “no es un terreno profano separado del Evangelio” y que un sacerdote no solo puede, sino que debe hablar “cuando la política toca la vida de las personas y la justicia que el Evangelio exige”.
El religioso reaccionó así a la medida anunciada por el gobierno municipal de Río Cauto, donde las autoridades informaron que el agua distribuida a los damnificados del huracán Melissa se venderá a 40 pesos por núcleo familiar, con carácter “simbólico”.
“La Iglesia, aunque tiene una misión religiosa, posee una luz y una energía que pueden servir para estructurar y afirmar la comunidad humana según la ley divina”, recordó el sacerdote, citando la doctrina social católica.
“Hablar contra la injusticia es coherencia evangélica, no partidismo”, subrayó Hernández, al insistir en que el anuncio del Evangelio implica denunciar toda forma de opresión contra el pobre y el débil.
Las palabras del sacerdote llegan en medio del descontento por las decisiones del régimen cubano en las zonas devastadas por el huracán Melissa.
Además de cobrar el agua, las autoridades de Río Cauto aclararon esta semana que los colchones entregados a los damnificados tampoco serían donativos, sino bienes parcialmente subsidiados por el Estado.
En su reflexión, Hernández recordó también palabras del papa Francisco: “El anuncio del Evangelio exige una caridad que se haga política en el mejor sentido —es decir, que transforme estructuras y promueva la dignidad humana— sin confundir la misión pastoral con la militancia partidista”.
El sacerdote cubano, radicado en España, concluyó que la voz profética de la Iglesia no puede callar ante medidas que atentan contra la dignidad humana.
“El sacerdote debe ser profeta de la verdad y servidor de la libertad y la justicia”, escribió.
Preguntas Frecuentes sobre la Situación en Cuba tras el Huracán Melissa
¿Por qué el sacerdote cubano Olbier Hernández critica la venta de agua a los damnificados del huracán Melissa?
El sacerdote Olbier Hernández critica la venta de agua porque considera inmoral cobrar por un recurso esencial a personas que lo han perdido todo tras el huracán. Según él, esto es una injusticia que atenta contra la dignidad humana y el deber cristiano de asistir a los necesitados sin condiciones. Hernández destaca que el papel de la Iglesia es denunciar estas injusticias y promover la justicia social, según la doctrina del Evangelio.
¿Cómo ha reaccionado el gobierno cubano ante las críticas por la venta de agua y colchones a los damnificados?
El gobierno cubano ha defendido la medida de cobrar un precio "simbólico" por el agua y colchones alegando que estos cobros se realizan para cubrir costos logísticos y que el Estado "subsidia" parte del costo. Sin embargo, muchas familias afectadas consideran esta medida insensible y un reflejo de la falta de apoyo real a quienes han perdido todo. La venta de agua y colchones ha generado descontento y críticas tanto dentro como fuera de Cuba.
¿Qué tipo de asistencia está brindando la Iglesia y otras organizaciones a los damnificados en Cuba?
Diversas organizaciones religiosas, como Cáritas y la Iglesia Metodista, están trabajando para brindar ayuda humanitaria a los afectados por el huracán Melissa. Estas organizaciones están distribuyendo alimentos, agua potable, medicinas y artículos de primera necesidad a las familias damnificadas. Las donaciones se canalizan a través de redes de voluntarios y se centran en las comunidades más afectadas del oriente cubano. Estas acciones buscan suplir las carencias básicas que el gobierno no ha logrado cubrir adecuadamente.
¿Cuál es la situación actual de los damnificados en Río Cauto tras el paso del huracán Melissa?
La situación en Río Cauto sigue siendo crítica. Muchos damnificados están viviendo en condiciones precarias, sin acceso a suficientes recursos básicos como agua potable, alimentos y atención médica adecuada. Las ventas de alimentos y otros productos a precios simbólicos han sido insuficientes para satisfacer las necesidades de las familias que lo han perdido todo. Además, las críticas al gobierno por su gestión de la crisis continúan, evidenciando la falta de apoyo efectivo a los más vulnerables.
