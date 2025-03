"Para hablar de la situación de Cuba no hay que ser político, solo humano": Yordenis Ugás responde a Lazarito Valdés

Vídeos relacionados:

El boxeador cubano Yordenis Ugás reaccionó en redes sociales tras criticar la postura de algunos artistas cubanos en el exilio que evitan pronunciarse sobre la situación política y social de la isla.

"Pero si hablar de la situación de Cuba, de los presos políticos, de la miseria, del hambre y la falta de libertad en tu país para eso no hay que ser político, solo humano. ¡Qué cosa! Y muchos cubanos aún defendiéndolo eso. Mucha de nuestra gente no tienen sangre, no tienen vergüenza, son unas almas frías, el sistema les robó todo", escribió Ugás en los comentarios de una publicación de CiberCuba Noticias en Facebook que citaba recientes declaraciones de Lazarito Valdés y por qué no 'se metía en política'.

Yordenis Ugás responde a Lazarito Valdés / Facebook CiberCuba Noticias

Su reacción se produjo en respuesta a las declaraciones del músico Lazarito Valdés, director de la agrupación Bamboleo, quien en una entrevista para el podcast Destino Tolk expresó que no se involucra en asuntos políticos y que su prioridad es su carrera musical.

“Yo no soy político, yo no me meto en nada de política, lo mío es hacer música”, afirmó Valdés, agregando: "Cuando entrevistan a un político, este no habla de música, entonces ¿por qué quieren que los músicos hablen de política?".

El pianista y director de Bamboleo insistió en que su única motivación es desarrollarse como artista en Estados Unidos, país donde decidió establecerse en noviembre de 2024 junto a su familia. "A mí no me interesa la política, yo vine a Estados Unidos porque este es el mejor país del mundo, la mejor música del mundo se hace aquí, vine con muchos deseos de ampliarme en mi piano y desarrollarme como artista", aseguró.

El comentario de Ugás, por su parte, provocó diversas reacciones entre los usuarios de Facebook y un debate sobre el papel de los artistas cubanos en el exilio y su responsabilidad a la hora de pronunciarse sobre la situación de Cuba.

Algunos usuarios respaldaron su postura, señalando que figuras con una gran plataforma deberían alzar su voz en defensa de la libertad y los derechos humanos en la isla: "Se puede reservar todo lo que quiera en nombre de la democracia y la libertad de expresión, y yo en nombre de la libertad y la democracia digo que es una vergüenza que una figura con tanto alcance mediático no levante su voz por su gente que está sufriendo por culpa de una dictadura. ‘El silencio de los corderos’ en la historia quedará como alguien que pudo defender a su gente y prefirió callar como un cobarde. No hay que ser político, lo que hay que tener es dignidad y c*jones", dijo uno.

Otros, sin embargo, consideraron que cada persona tiene el derecho de decidir si hablar o no de política, sin que esto le reste credibilidad o le convierta en cómplice del sistema cubano. "Yordenis Ugás, es que no puede ser obligatorio hablar de Cuba. Cada cual tiene el derecho de reservar su criterio si así lo entiende, de lo contrario, ¿de cuál libertad y cuál democracia se habla?"

El debate se extendió con múltiples comentarios, algunos de apoyo y otros en crítica tanto a Ugás como a Valdés. Mientras que algunos defendieron la necesidad de pronunciarse contra el régimen cubano, otros alegaron que los artistas no tienen obligación de hacerlo y que deben centrarse en su arte sin presiones externas.

Las declaraciones de Lazarito Valdés que originaron la controversia surgieron en el podcast Destino Tolk, donde el músico afirmó que no se involucraba en política y que su enfoque estaba en la música. Esto provocó una ola de reacciones en redes, similar a lo ocurrido con otros artistas cubanos en el exilio que han preferido mantenerse al margen del debate político.

No es la primera vez que Yordenis Ugás se manifiesta en defensa de la libertad de Cuba. En enero de este año, el boxeador participó en una protesta frente a la Casa Blanca en Washington, exigiendo la liberación de los presos políticos en la isla y denunciando los abusos del régimen cubano.

Por otro lado, la salida de Lazarito Valdés de Cuba en noviembre de 2024 y su posterior instalación en Miami han generado diversas reacciones. Algunos han recordado su participación en el tema oficialista No te metas, financiado por el Ministerio de Cultura cubano, en el que artistas afines al gobierno atacaron a opositores y activistas. Sin embargo, Valdés ha insistido en que su interés es crecer artísticamente en Estados Unidos sin involucrarse en política.

