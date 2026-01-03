¡Envuelta en una sábana! La Cintumbare casi lo enseña todo en su primera locura del 2026

Ver más

La Cintumbare arrancó el 2026 con todo el fuego que la caracteriza. La polémica influencer cubana volvió a sacudir Instagram con una publicación en la que aparece envuelta apenas en una sábana blanca, dejando muy poco a la imaginación.

Con su habitual desparpajo y actitud provocadora, posó frente al espejo y mostró su figura sin filtros, mientras jugueteaba con la cámara y derrochaba sensualidad, un video que como era de esperarse atrajo la atención tanto de seguidores como de detractores.

Captura Instagram / La Cintumbare

Sin duda La Cintumbare deja claro que su 2026 empieza bien arriba y promete estar cargado de energía, atrevimiento y mucha picardía. Sus fans, por supuesto, celebran cada una de sus locuras.

Entre sábanas, risas y curvas, la cubana demuestra una vez más por qué es una de las figuras más seguidas y comentadas del panorama digital. Si así comenzó el año, no hay duda de que La Cintumbare piensa mantener encendido el 2026… ¡y a sus seguidores también!