La Cintumbare: "Ando como Venezuela, al berro y sin nadie que la gobierne"

La influencer cubana La Cintumbare volvió a encender las redes con un nuevo video en el que muestra toda su energía y estilo frente a la cámara, esta vez al ritmo de un reguetón.

En el clip, la creadora de contenido aparece bailando con un conjunto rosa ajustado mientras lanza la frase: “Ando como Venezuela, al berro y sin nadie que la gobierne”, acompañándola con gestos expresivos y sonrisas pícaras que han generado reacciones entre sus seguidores.

La frase, dicha con un tono irreverente, ha sido interpretada por parte de su audiencia como una metáfora de caos, diversión y libertad sin restricciones, lo que ha provocado una mezcla de comentarios, críticas y halagos.

Este no es el primer video que La Cintumbare publica recientemente. Días antes, subió otro clip en el que aseguraba andar “como su tío Trump”, rodeada de seguridad, mientras mostraba una actitud segura y desafiante ante la cámara.

La figura de La Cintumbare, cuyo nombre real es Cinthya Medrano García, no es ajena a la controversia. Tras haber sido deportada desde Estados Unidos a Cuba en 2025, su presencia en redes sociales ha sido objeto de opiniones divididas, provocando tanto apoyo como críticas por su estilo de vida y su forma de expresarse públicamente.

Recientemente, se filtró otro video que ha encendido el debate: en él, La Cintumbare se ve en plena calle de La Habana sosteniendo un palo en la mano mientras se enfrenta verbalmente a otra persona, en una escena que circuló rápidamente entre usuarios que discutían si se trataba de un incidente real o de una provocación más para ganar atención digital.

Entre bailes, frases provocadoras y escenas virales, La Cintumbare sigue demostrando que sabe cómo mantener su nombre en tendencia, a pesar de las críticas y de las tensiones que su estilo genera en una sociedad cada vez más polarizada por las figuras mediáticas e influencers.