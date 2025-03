Damir inicia quimioterapia en EE.UU. con un medicamento que le negaron en Cuba

Damir en el hospital Nicklaus Children's Foto © Facebook / Eliannis Ramírez

El doctor cubano Miguel Ángel Ruano Sánchez, quien ha trabajado incansablemente por la salud del niño Damir Ortiz Ramírez, informó este miércoles que el pequeño comenzará a recibir, por primera vez desde su llegada al Nicklaus Children's Hospital, de Miami, su tratamiento de quimioterapia con doxorrubicina, uno de los medicamentos más potentes utilizados en este tipo de terapias.

Según explicó el especialista en una publicación de Facebook, esta decisión fue tomada gracias a la evolución clínica favorable que ha mostrado el menor en las últimas horas.

Captura Facebook / Miguel Ángel Ruano Sánchez

Antes de iniciar el tratamiento, le están realizando una aspiración de médula (medulograma) para evaluar su estado.

La doxorrubicina, detalló Ruano, es un fármaco derivado de la bacteria Streptomyces peucetius y es utilizado en el tratamiento de múltiples tipos de cáncer.

Sin embargo, denunció que este medicamento nunca fue suministrado a Damir en Cuba, a pesar de que lo exigieron.

Según las autoridades del Instituto de Hematología, la aplicación de la doxorrubicina "no era necesaria en la fase inicial de la quimioterapia" que recibió en la isla.

El doctor sugiere que, más allá de una cuestión médica, el fármaco simplemente no estaba disponible en ese momento en Cuba.

“Gracias a Dios, Damir está en buenas manos”, escribió Ruano Sánchez, expresando su alivio y felicidad ante este nuevo paso en el tratamiento del niño.

Eliannis Ramírez, madre de Damir Ortiz, compartió este martes en su cuenta de Facebook un desgarrador mensaje sobre la situación de su hijo.

Captura de Facebook / Eliannis Ramírez

En una publicación acompañada de fotos de los carritos de juguete que tanto le gustan a Damir, la madre expresó su profunda tristeza y desesperación al enfrentar la posibilidad de que su hijo haya perdido la vista de manera irreversible.

"Miro estos carritos y me da una tristeza inmensa y profunda, porque aunque quiera ser todo lo más positiva del mundo, no estoy ajena a la realidad de que le jodieron la vista y la vida a mi hijo. Dice el oftalmólogo que él no cree que Damir pueda volver a ver y ahí es donde yo miro esto y me rompo", escribió Ramírez.

Damir, de 10 años, siempre soñó con viajar al "país de los juguetes", y en enero le confesó a su madre que esperaba cumplir sus 11 años en Estados Unidos.

Hoy, su futuro es incierto debido al tratamiento erróneo que recibió en Cuba: "Mi niño fuerte, si tengo que donarte un ojo mío, mi retina, mi córnea, lo que sea para que puedas ver tus carritos, lo voy a hacer, tenlo por seguro".

Recientemente, Ramírez, denunció en entrevista con Telemundo 51 que su hijo recibió un tratamiento erróneo en la isla, lo cual agravó su condición.

Según la angustiada madre, en Cuba diagnosticaron a su hijo con leucemia de Burkitt, un tipo de cáncer en la sangre que puede afectar el cerebro y la médula espinal.

Sin embargo, los médicos en Estados Unidos realizaron pruebas y descartaron la enfermedad: "Es negativo para leucemia de Burkitt", confirmó la madre, señalando que el diagnóstico en Cuba fue incorrecto.

