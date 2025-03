Turista española cuenta los 'contras' de viajar a Cuba y le llueven las críticas en TikTok: "Bloqueo no; comunismo"

Un reciente video en TikTok de una joven española, conocida en la red como Judit Gómez, ha provocado una fuerte ola de reacciones tras compartir su experiencia de viaje a Cuba, donde mencionó los "contras" de visitar la isla, incluyendo el desabastecimiento, la infraestructura deteriorada y las restricciones para entrar a Estados Unidos después de viajar a la isla.

La mayor controversia surgió al referirse al embargo estadounidense como "bloqueo", lo que generó una avalancha de críticas en los comentarios.

"La situación política de Cuba es complicada, tiene un bloqueo económico, entonces eso hace que haya desabastecimiento en el país, esto afecta tanto a la población como al turista", afirmó en su video -que se suma a otros sobre su experiencia en la isla-, en el que agregó que "si tu idea es irte al Caribe para ir a un resort todo incluido y no salir del hotel, vete a México o a Punta Cana, que quizás es más tu sitio".

También explicó que "si luego quieres viajar a Estados Unidos, tienes que sacar un visado especial que tengo entendido que lleva muchos meses conseguirlo".

Sus palabras desataron un aluvión de comentarios que la desmentían, con usuarios que insistían en que el problema de Cuba no es el embargo de EE.UU., sino la dictadura socialista.

Algunos, además, replicaron que "bloqueo no, se llama comunismo", mientras que otros indicaban que "el problema de Cuba no es el embargo, sino su gobierno" o que "Estados Unidos sí vende comida y medicinas a Cuba, el gobierno cubano no tiene dinero para pagar".

También se le señaló que "decir que el desabastecimiento es por el bloqueo es repetir la propaganda del régimen" y que "si el embargo es el problema, ¿por qué no hay escasez en los hoteles de lujo?". Otros usuarios opinaron que "por videos como este, la gente sigue creyendo en la mentira del bloqueo" y que "Cuba tiene relaciones comerciales con más de 150 países, el problema es su modelo económico fallido".

Tras la oleada de críticas, Judit Gómez respondió con un segundo video. "Dado que vuestra capacidad de comprensión oral es bastante bajita, os voy a explicar bien el tema, porque parece que no queréis escuchar", dijo al inicio del clip. Aseguró que se había documentado: "Me he informado, he buscado fuentes", y mencionó a Wikipedia, CNN y la ONU. "Wikipedia dice que el embargo estadounidense a Cuba es un entramado jurídico que regula las relaciones económicas. La ONU ha votado en 32 ocasiones contra este embargo. Entonces, existir, existe". Añadió que "todos aquellos españoles que hayan estado en Cuba desde la fecha de designación 12/02/2021 verán canceladas sus autorizaciones de viaje ESTA bajo el programa de excepción de visado". Y aunque reconoció que algunos le dijeron que no se trata de un bloqueo sino de sanciones por estar en la lista de países terroristas, replicó: "Vale, siguen siendo sanciones".

Su respuesta, lejos de calmar la discusión, generó aún más reacciones negativas. Varios usuarios cuestionaron sus fuentes y su tono. Uno de ellos ironizó: "Wikipedia? En serio? Esa fue la investigación?". Otro comentó que "decir que el embargo es la causa de la crisis de Cuba es repetir el discurso del régimen". En la misma línea, alguien señaló que "Cuba comercia con el mundo entero, incluso con EE.UU., el embargo no es la razón de la escasez". También se multiplicaron las críticas por su actitud: "Te molestas porque te corrigen, pero lo cierto es que estás desinformada", escribió un seguidor. Otro usuario sostuvo que "no entiendes cómo funciona el gobierno cubano. El embargo no es la razón de la crisis", mientras que alguien más opinó que "te falta humildad para admitir que te equivocaste". Algunos le recordaron que "a los cubanos no nos hace falta que nos expliques nuestra realidad" y concluyeron que "el verdadero bloqueo es el del gobierno cubano contra su propio pueblo".

El pasado 3 de febrero se cumplieron 63 años desde que el entonces presidente John F. Kennedy firmara la orden ejecutiva que estableció el embargo comercial contra el régimen cubano, en respuesta a la expropiación de empresas estadounidenses en la isla. Desde entonces, ha sido modificado en varias ocasiones, con leyes como la Helms-Burton de 1996, que endurecieron las sanciones. Sin embargo, el embargo no prohíbe la venta de alimentos ni medicinas a Cuba, y la isla mantiene relaciones comerciales con más de 150 países. A pesar de ello, el régimen cubano ha utilizado el embargo como herramienta propagandística para justificar la crisis económica del país, que en realidad se debe al modelo socialista impuesto por el Partido Comunista.