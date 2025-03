"Canta súper en vivo": Así fue el concierto de Musteerifa en Matanzas

Musteerifa sigue dando de qué hablar en la escena musical cubana, recientemente puso a cantar y a bailar al público matancero durante un concierto cargado de energía, talento y conexión con su gente.

El momento más vibrante de la noche llegó cuando interpretó su popular tema con Payaso X Ley “Las Ganas”, uno de sus éxitos más virales, que fue coreado de principio a fin por los asistentes.

Además de su buena proyección escénica, Musteerifa dejó claro que tiene una voz increíble; al mostrar en vivo sus cualidades vocales conquistó a quienes aún dudaban de su talento.

La productora Amboss Media compartió en Instagram un video de este concierto y en los comentarios llovieron los elogios para Musteerifa.

“Canta súper en vivo”; “Tiene un súper talento que nadie apague tu luz bendiciones”; “Que emoción debe sentir la Muste”; “Felicidades campeona si una llega llegamos todas”; “Lo dije que se iba viral, tiene su toque natural, aguacheando”; “Ella es lo máximo y se merece cantar en mejores escenarios”; “Qué espectáculo ojalá pueda estar en concierto tuyo niña”; “Vas a ser enorme mamita. FELICIDADES la rompiste y la seguirás rompiendo”; “Eso es. Demostrando su talento y su música. No me gusta el reparto pero está niña la verdad que le encanta hasta los tembas, mujeres y hombres”; “Muste no dejes de hacer música, eres muy talentosa bendiciones”, escribieron algunos internautas.

La artista sigue consolidando su carrera dentro de la escena urbana cubana, y Matanzas fue solo otra prueba de que su popularidad no deja de crecer.

Con su talento, buenas cualidades vocales y sobre todo su carisma y naturalidad, Musteerifa se ha ido ganando el cariño del público cubano y ya muchos la consideran la nueva revelación del reparto cubano.

Su tema “Las Ganas” junto a Payaso X Ley superó los cinco millones de visualizaciones en YouTube la pasada semana.

