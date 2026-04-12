Una cubana residente en Estados Unidos conocida en TikTok como Karlita (@karli920822) emocionó a miles de personas al compartir el momento en que su madre en Cuba recibe un sofá modular como regalo sorpresa enviado desde el exterior.

El video muestra a la madre cubriéndose el rostro con las manos al ver el paquete, sin poder contener la emoción. Varias persona ayudaron a desempacar el sofá envuelto en plástico hasta revelar el resultado final: un mueble gris en forma de L con cojines.

“Yo no puedo creer que sea lo que me imagino… no puedo creer que sea, ¿eh?”, repite entre nervios y alegría al ver por primera vez el regalo.

Según explicó Karlita en los comentarios, el sofá fue enviado por barco desde Estados Unidos hasta la isla, en un gesto que refleja el esfuerzo de muchos emigrados por apoyar a sus familias desde la distancia.

“Cuesta dejar la familia atrás, pero uno lo hace por algo. Hoy le hice una sorpresa a mi mamá y estos momentos nos recuerdan por qué vinimos. Poder brindarles a ellos, aunque sea de lejos… todo cobra sentido”, expresó la cubana en voz en off.

No es la primera vez que este tipo de gestos conmueven en redes sociales. Recientemente, una cubana en Miami que organizó una sorpresa similar para su familia también se hizo viral, al igual que la historia de una joven que usó su primer pago de una plataforma digital para enviarle un regalo a su madre en Cuba.