Madre cubana explica las tristes razones por las que no se ha podido ir de la isla: "Es muy fuerte"

Una madre cubana que documenta su vida cotidiana en TikTok bajo el usuario @gelylaflaki publicó esta semana un video de dos minutos en el que responde a la pregunta que sus seguidores le repiten desde que comenzó a crear contenido: ¿por qué no se ha ido de Cuba?

La creadora reconoce abiertamente que la situación en la isla está "extremadamente mal", pero enumera una serie de obstáculos concretos que le impiden emigrar junto a su familia.

El primero y más determinante es económico. no tengo suficiente dinero como para irme con mis hijas y con mi esposo", explica. "No me gustaría irme a un lugar que yo no conozco yo sola con las niñas, ya que quién me las va a cuidar."

A eso se suma el cierre progresivo de las rutas migratorias. "Ustedes saben que cerraron lo del libre visado Nicaragua y que los pocos caminos que habían para salir se han ido cerrando poco a poco", señala. Nicaragua eliminó ese beneficio el 8 de febrero de 2026, suprimiendo una de las vías más utilizadas por los cubanos para llegar a Estados Unidos a través de Managua, donde los pasajes desde La Habana costaban alrededor de 1,200 dólares.

La creadora admite además que nunca se planteó emigrar hasta que la crisis se agravó. "Nunca se me pasó por la cabeza en un pasado salir de aquí a no ser que fuera a conocer", dice, y reconoce no tener idea de por dónde empezar ni a dónde ir.

Otro factor que la retiene es el apego familiar, especialmente hacia su abuela. Le aterra la posibilidad de emigrar y no poder regresar si ocurre algo con sus seres queridos. Pone como ejemplo a cubanos que han ido a Brasil y no pueden volver hasta que no pasen cinco años, en referencia al riesgo de perder el estatus de refugio si regresan al país de origen antes de completar el proceso migratorio. En el primer semestre de 2025, Brasil recibió 19,419 solicitudes de refugio de cubanos, un incremento del 60.8% respecto al mismo período del año anterior.

Su escenario ideal sería diferente al de un éxodo definitivo. "Más bien me gustaría irme por un contenido de trabajo o algo así, que sean dos años, un año, que yo sé que cualquier cosa que pase yo pueda virar", explica. También quiere ahorrar no solo para el viaje, sino para poder establecerse en el destino.

A pesar de todo, la creadora no descarta la emigración. "La idea fuera salir con la familia, pero todo no es como uno quiere", concluye, y mantiene viva una esperanza que ella misma califica de difícil: "Tengo la esperanza también de que suceda algo, de que esto mejore para bien."

El testimonio de @gelylaflaki refleja una realidad que afecta a millones de cubanos. Según datos de 2026, el 93% de la población se iría de la isla si pudiera, y el 89% vive en extrema pobreza. Entre 2021 y 2025, Cuba perdió más de un millón de habitantes, con una sangría anual estimada de entre 250,000 y 350,000 personas, mientras las rutas de salida se cierran una tras otra.