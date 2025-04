Va a la bodega a buscar el pan y regresa con la jabita vacía: "Cosas que suceden en mi Cubita la bella"

Una madre cubana, identificada como Brianna en TikTok (@rodriguez20245), contó que no pudo comprar el pan normado debido a la falta de harina. En un video publicado en su cuenta, explicó que se levantó temprano como cada mañana, pero al llegar a la panadería la encontró cerrada. "No hay pan en la bodega porque no hay harina", dijo. Su testimonio ha generado una ola de reacciones en redes sociales.

"Me desperté bien tempranito para ir a la panadería a buscar mi pancito de cada día, y cuando llegué me encontré con la sorpresa de que la panadería estaba cerrada", relató. Añadió que regresó a casa con "las jabitas vacías", solo con la libreta de abastecimiento, y que estuvo pensando qué podía inventar para el desayuno. "No quedó de otra que ir al kiosquito de la esquina y comprar un paquetico de galleticas de soda. Me costó 180 pesos ese paquetico de galletas… y nada, las estuve comiendo con mayonesa", explicó. "Esas son las cosas que suceden en mi Cubita la bella", concluyó.

El video al momento de esta nota había acumulado más de 143 mil visualizaciones en TikTok, junto a miles de comentarios, entre ellos expresiones de empatía, preocupación y sorpresa. "Dios tenga misericordia para este noble pueblo cubano", comentó un usuario. "Padre amado, bendice a Cuba en abundancia de alimentos", escribió otro. Algunos se preguntaron cómo enfrentaba la situación su hijo, a lo que Brianna respondió: "A él no le puede faltar nada. Quizás nosotros nos quedemos sin comer, pero él no, de eso puedes estar segura".

Hubo quienes sugirieron preparar pan casero o alternativas como las arepas, y otros se ofrecieron a enviar harina o ayuda económica desde el extranjero. También aparecieron comparaciones con la situación en Venezuela, México o Nicaragua, donde varios usuarios dijeron no enfrentar dificultades similares para acceder a alimentos básicos.

No es la primera vez que Brianna documenta las dificultades del día a día en Cuba. A inicios de abril compartió cuánto gastó en una compra para su bebé: 1.080 pesos cubanos para apenas dos o tres días. También mostró su libreta de abastecimiento con la parte de cárnicos vacía, que guarda con cuidado “como oro” por ser una de las pocas formas de acceder a productos normados.

Una crisis nacional que empeora

El caso de Brianna se suma a numerosos reportes sobre la falta de harina y pan en Cuba. El 26 de febrero, las autoridades suspendieron la producción de pan en toda la provincia de Matanzas, salvo en su cabecera, por falta de materia prima. El 20 de marzo, un funcionario de la Empresa Cubana del Pan reconoció públicamente que solo había pan para un día en ese territorio.

En Santiago de Cuba, el precio del pan en marzo pasado se disparó hasta 50 pesos por unidad, mientras que en La Habana se han reportado colas que se extienden hasta la noche. Usuarios describen esperas de horas para obtener apenas dos unidades de pan normado, que en ocasiones no están disponibles por cortes eléctricos o interrupciones en la producción.

En Bayamo, revendedores de pan protagonizaron una violenta pelea a pedradas. El hecho fue grabado por vecinos y compartido en redes. El incidente refleja el nivel de tensión social y la competencia por productos tan básicos como el pan, en un entorno marcado por la escasez y la especulación.

La libreta de abastecimiento, que alguna vez representó una garantía alimentaria, es hoy símbolo de carencias. El gobierno ha reconocido retrasos, falta de productos y problemas logísticos, sin ofrecer soluciones efectivas. En diciembre de 2024 anunció que eliminará gradualmente la Cadena Cubana del Pan, aunque sin mejoras visibles hasta ahora.

El testimonio de Brianna se convierte en un retrato más de la precariedad diaria. "Quizás nosotros nos quedemos sin comer", dijo, "pero a mi hijo no le puede faltar nada". Una frase que condensa la lucha de miles de familias cubanas por sobrevivir ante la crisis económica.

