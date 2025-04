La separación entre Hallel Génesis y Tekashi 6ix9ine ya no deja lugar a dudas. Ambos han confirmado oficialmente el fin de su relación, y todo indica que no hay espacio para una reconciliación. A los unfollows, las fotos eliminadas y las indirectas en redes, se suma el beso viral del rapero con una rubia cubana en Miami. Y como si no bastara con eso, ahora es Hallel quien responde… pero con música.

El cierre sentimental ha sido respetuoso, pero el capítulo musical apenas empieza. Desde su auto, con un beat urbano de fondo, la cantante cubana compartió un adelanto de su nuevo tema, en el que deja ver una actitud decidida y versos cargados de intención: “Cuando llegó ustedes sienten la presión, están hablando mierda sin tener información... tú me conoces, pero yo de ti no sé nada”.

Lo más leído hoy:

En otro fragmento, se le escucha decir: “No vivo con la gente porque a mí nadie me paga nada”, una línea que ha resonado fuerte entre sus seguidores. Aunque la canción aún no tiene título ni fecha oficial de estreno, el impacto ha sido inmediato.

Con un estilo que mezcla trap y rap, Hallel lanza frases que muchos interpretan como dardos directos a su ex: “Tú dices que tú, y estás inflando en los VIPs, no digas que no que yo te vi, tirando la foto para decir soy Six...”. La comparación entre ella, grabando introspectiva desde su carro, y Tekashi, de fiesta entre cadenas, luces bajas y besos frente a cámaras, no ha pasado desapercibida.

La publicación ha generado miles de reacciones. Algunos celebran el flow de Hallel y la comparan con Karol G, mientras otros critican lo que consideran una respuesta “dolida”. Sin embargo, la mayoría coincide en que el tema suena fuerte, real y está bien conectado con el momento.

Este adelanto llega tras “Lo Mejor Que Tuviste”, otra canción interpretada como un mensaje post-ruptura. Con ambos temas, Hallel construye una narrativa de empoderamiento y superación, utilizando la música como vehículo para transformar vivencias personales en arte.

Mientras Tekashi sigue disfrutando de su soltería con fiestas y besos públicos, Hallel se enfoca en su carrera, más decidida que nunca. Su fórmula parece estar funcionando: mantener la autenticidad, evitar los escándalos y convertir el dolor en canciones que conectan. En este nuevo capítulo, su mejor respuesta no ha sido una historia de Instagram, sino un verso con ritmo propio.

Preguntas frecuentes sobre la ruptura de Hallel Génesis y Tekashi 6ix9ine