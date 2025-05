Hermano de alta funcionaria del MINREX arremete contra el régimen tras muerte de madre de preso político

El arquitecto cubano Abel Tablada, hermano de Johana Tablada de la Torre, subdirectora general de la Dirección de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX), criticó duramente al régimen cubano tras el fallecimiento de Zoila Esther Chávez, madre del preso político José Gabriel Barrenechea, quien murió sin poder despedirse de su hijo.

En una publicación en sus redes sociales, Tablada expresó: “Zoila falleció y no pudo ver a su hijo después de suplicar que antes de morir la dejaran verlo. Murió sufriendo por su enfermedad, pero peor aún, por su dolor como madre”.

Añadió que este hecho “parece el guion de una película que relata crueldades de otro país y de otra época, pero no, es un hecho ocurrido hoy mismo en Cuba”.

La crítica cobra especial relevancia debido al vínculo familiar de Tablada con una alta funcionaria del MINREX, lo que evidencia fracturas dentro del círculo cercano al poder y el creciente descontento en sectores históricamente leales al gobierno.

En su texto, Tablada también arremetió contra los órganos represivos del Estado, los medios de comunicación oficiales y el sistema judicial, acusándolos de operar como herramientas de censura y represión. “Aquí los reportajes sobre casos judiciales son para amenazar a los de abajo, nunca a los que de verdad tienen el poder”, denunció.

Zoila Esther Chávez, de 84 años, falleció el domingo 4 de mayo sin poder despedirse de su hijo, según confirmaron activistas en redes sociales. La mujer había perdido el habla y presentaba una respiración tenue antes de su deceso.

Barrenechea, escritor y periodista independiente, fue arrestado en noviembre de 2024 por participar en una protesta pacífica contra los apagones en Cuba. Su detención ha sido calificada como arbitraria por organismos defensores de derechos humanos.

El encarcelamiento de Barrenechea dejó sin cuidados adecuados a su madre, quien padecía de cáncer y requería atención constante.

A mediados de abril, Zoila, muy enferma y sola, envió un desgarrador mensaje por la liberación de su hijo. “A veces me siento mal, cierro la puerta porque tengo miedo, me acuesto y le pido a Dios y a la Virgen que me ayuden y me dejen amanecer, porque lo único que quiero es, antes de morirme, aunque sea estar un mes con mi hijo; lo que más ansío es verlo entrar por esa puerta”.

Organizaciones de la sociedad civil cubana exigieron la liberación inmediata de José Gabriel Barrenechea y la protección de su madre, pero el régimen desoyó su llamado.

“Mis condolencias a su hijo, que no debería estar encarcelado, a toda la familia y al pueblo de Encrucijada”, concluyó Tablada, en referencia a la localidad natal de la familia. Además, hizo un llamado a la conciencia colectiva, evocando el ejemplo de las Madres de Plaza de Mayo y otras luchas populares por la justicia social.

Su hermana, Johana Ruth Tablada de la Torre es una diplomática cubana que ocupa el cargo de subdirectora general de la Dirección de Estados Unidos del MINREX. Desde esa posición, se ha consolidado como una de las principales voceras del régimen en asuntos de política exterior, especialmente en lo referente a las relaciones bilaterales con Washington.

Tablada ha protagonizado múltiples polémicas por su defensa pública del gobierno cubano, negando, por ejemplo, la existencia de bases de espionaje chinas en la isla y responsabilizando a Estados Unidos de la crisis migratoria. Además, ha sido incluida en listas de represores por organizaciones de derechos humanos, acusada de difundir propaganda oficial y justificar violaciones a los derechos fundamentales.

