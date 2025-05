¿Contenido para redes o realidad?: Cubana en EE.UU. reflexiona sobre el desgaste emocional de ayudar desde fuera

Un video compartido en TikTok por la usuaria cubana @layami.87, residente en Estados Unidos, ha vuelto a encender el debate sobre el vínculo emocional y económico entre los emigrados y sus familias en Cuba. Sin contar una vivencia personal concreta, la joven hace una reflexión que conecta con un sentimiento que muchos otros ya han expresado en redes: la sensación de estar dando constantemente sin recibir gratitud a cambio.

“La familia en Cuba se ha vuelto descarada y malagradecida. No quiero generalizar, pero sé que muchos se van a sentir identificados con lo que yo voy a decir”, advierte al inicio de su video. La grabación se inspira en otro contenido viral, el de la influencer Azúcar de Cuba, quien mostró una compra de alimentos por 120 dólares en Cuba. A partir de ahí, la tiktoker compara esa imagen con su realidad en EE.UU., donde gastó 150 dólares en productos esenciales solo para una semana.

“Tú le envías 150 a tu familia y a los tres días te están diciendo que no tienen qué comer, que con 150 no alcanza para nada”, dice, visiblemente indignada. “El nivel de descaro ya ha llegado a niveles estratosféricos”, sentencia, afirmando que lo primero que sintió al ver el video de Azúcar fue “rabia y después decepción”.

Su reflexión no es solo económica, sino también emocional. “La familia se ha olvidado de los que estamos de este lado. Somos seres humanos, que también tenemos familia, que tenemos hijos, que tenemos cuentas que pagar, que nos pasamos el día trabajando”. Y concluye: “Con Cuba nunca se queda bien. Desgraciadamente, la familia ha perdido hasta la humanidad”.

Reacciones polarizadas: ¿abuso, necesidad o desconexión?

El video ha generado miles de interacciones. Entre los que se sintieron identificados, hubo mensajes de apoyo directo: “Eso me pasa igual, nunca es suficiente”, comentó una usuaria. “Ya ni agradecen lo que uno manda”, escribió otro. Uno de los más comentados fue el de un hombre que propone cortar toda ayuda por tres meses para ver qué pasa: "0 remesa, 0 comida, 0 ropa, excepcionalmente medicina para un familiar enfermo", afirmó.

Una mujer afirmó: "Yo me quité eso de arriba, no mantengo a nadie. Que luchen como hacemos nosotros aquí". Otro comentario muy apoyado decía: “Les mandas 100 y te dicen que eso no es nada para ti, como si supieran lo que uno gana o lo que cuesta sobrevivir aquí”.

Pero también hubo respuestas que invitan a matizar. Una usuaria respondió: “No es que sean malagradecidos, es que no alcanza. Ve tú a Cuba a ver si con 150 te da para un mes”. Otra añadió: “Una cosa es la familia que quiere lujos, otra es la que de verdad necesita y se las ve duras”. Algunas madres emigradas defendieron que seguirán ayudando a los suyos sin importar la respuesta: “Mi mamá se quitó el pan para dármelo, ella puede pedirme lo que quiera”.

Entre los comentarios destacaron también quienes señalaron que la presión no viene solo de los padres o hermanos, sino de toda la red familiar extendida: “Quieres ayudar a dos y terminas manteniendo a diez”, dijo una mujer. Otra lo resumió así: “La culpa la tenemos nosotros por no saber decir que no”.

Una conversación que se repite

Este tipo de reflexiones no es nueva en redes. Otras cubanas en Estados Unidos o Europa han compartido videos similares donde denuncian sentirse explotadas emocionalmente por sus familiares en la isla. “Me convertí en la esclava de Cuba”, dijo una residente en Miami. Otra, entre lágrimas, explicó que trabaja 14 horas al día y aun así es juzgada por no mandar dinero cada mes: “Yo no soy un cajero automático”.

Incluso dentro de la isla han surgido voces críticas. La propia Azúcar de Cuba —quien inspiró el video de @layami.87— ha dicho en otros contenidos: “El cubano que vive en Cuba todavía tiene la mentalidad de que todo el que está en Estados Unidos tiene dinero, de que tiras una patada y salen 100 dólares”. Y desde España, una emigrada ironizaba: “Si saben que viajas a Cuba, te piden hasta veneno para el mosquito que te está picando”.

En TikTok abundan videos de personas que dicen haber dejado de viajar a la isla o que ocultan sus fechas de llegada para evitar las "listas de pedidos". Otros reconocen que han cortado la ayuda a familiares que usan el dinero en fiestas o lujos, mientras ellos en el extranjero apenas pueden pagar la renta.

Un dilema abierto

¿Es esta una crisis de valores, una consecuencia de la precariedad, o simplemente una desconexión natural entre quienes viven en realidades tan distintas? La viralidad de este tipo de contenidos sugiere que no se trata de un caso aislado, sino de una conversación pendiente.

El testimonio de @layami.87, aunque no cuenta una experiencia personal concreta, canaliza una frustración colectiva. “Yo no sé si tú te vas a encontrar en una situación como esta o si piensas igual que yo, pero con Cuba nunca se queda bien”, dice al final. Su mensaje, más que una denuncia, es un grito de agotamiento que muchos parecen compartir, aunque no todos estén de acuerdo con su enfoque.

