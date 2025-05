Temor a que en Estados Unidos "en el futuro cercano se van a perder más asilos de los que se van a ganar"

El abogado de Florida experto en Inmigración Willy Allen teme que en Estados Unidos "se van a perder más asilos de los que se van a ganar en el futuro cercano simplemente por la presión de la Fiscalía General que es quien influye a los jueces", dijo este lunes, en su programa semanal de CiberCuba.

Respondió de esta manera a una pregunta sobre una persona, que perdió su asilo, está en proceso de apelación y quería saber si podría beneficiarse de una futura ley, que beneficie a los I-220A.

"La respuesta es sí. Lo importante, si perdiste tu asilo, es haber apelado a tiempo. Las apelaciones pueden demorar dos años. El mes pasado me devolvieron una apelación de una clienta rusa que perdió el caso de asilo hace cinco años y ahí tengo otro camino para legalizarla a ella", explicó el prestigioso abogado.

En este sentido, Allen aclaró que las apelaciones "suelen durar uno, dos, tres años y en lo que se demora esa apelación, la 220-A de residencia, tu caso se reabre y el juez que te negó tu asilo, te da tu residencia", insistió.

"A mí me gusta con los jueces que me niegan algo, reabrir el caso frente a ellos y forzar que me den la residencia. Esa es mi parte favorita de peleas con jueces. Cuando puedo lograr reabrir el caso frente a ellos, tienen que darme algo y aprobar el caso de mi cliente. Me encanta eso", ironizó.

Al hilo de esta pregunta, Willy Allen también contestó a otra persona preocupada porque es I-220A y tiene fecha de Corte para el año que viene por lo que teme ser deportada. En este caso, el abogado insistió en que eso no va a pasar y volvió a enviar un mensaje de tranquilidad a los cubanos que tienen esta figura migratoria y que entraron en pánico cuando en marzo pasado al menos 18 mujeres I-220A fueron detenidas y trasladadas a prisiones fuera de Florida.

"En este momento las únicas personas que me preocupan de verdad que pueden ser deportadas son las que tienen I-220B y que tienen ya una orden de deportación. También me preocupan porque pueden castigarlas, personas con I-220A, con delitos criminales en el pasado y que llevan décadas viviendo aquí sin que su país de origen quiera aceptarlos", añadió.

"220-A, con una Corte futura, mientras tú vayas a la Corte, te presentes, lo hagas todo bien, no cometas ningún delito criminal, no tienes ningún problema. Las jóvenes que fueron detenidas con I-220A, todas están en libertad", apuntó en referencia a las 18 arrestadas y encarceladas en marzo pasado. Entre ella, la cubana Beatriz Monteagudo Castillo, como pudo comprobar CiberCuba.

A mediados del mes pasado, el abogado Willy Allen dijo en una entrevista con CiberCuba que, en su opinión, los cubanos más seguros y con menos problemas en EE.UU. son los I-220A. Se trata, según dijo, de un respiro temporal al menos hasta 2026, que permitirá a muchos cubanos cumplir un año y un día en Estados Unidos y acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.