¿Qué se sabe del plan para confiscar salarios y propiedades a inmigrantes ilegales en EE.UU.?

El presidente Donald Trump anunció este viernes 9 de mayo una nueva orden ejecutiva que allanaría el camino para confiscar salarios, autos y otras propiedades a inmigrantes que permanecen ilegalmente en Estados Unidos y no se han acogido a la autodeportación. Consultado sobre el tema, el abogado de Florida experto en Inmigración Willy Allen aclaró que si no hay una orden de deportación "es muy difícil que te multen por no haberte ido".

Aunque todavía no se sabe muy bien cómo va a funcionar, en la práctica son multas para indocumentados que no se acojan voluntariamente al "Proyecto de Regreso a Casa" del presidente Trump, "el primer programa de autodeportación de la historia" de EE.UU., que premia con 1.000 dólares a los inmigrantes ilegales que se repatrían.

En todo caso, Willy Allen recordó que las multas por permanecer ilegalmente en Estados Unidos existen desde 1996 y son de 500 dólares al día, pero es un recurso poco usado por la Administración hasta ahora, cuando empiezan a verse sanciones desde 3.000 al millón de dólares. Aún no se sabe cómo se tramitará el cobro, aunque se intuye que el embargo del salario y de las propiedades vendría a cubrir el importe de la sanción.

El problema, que ya existe, puede ir a peor porque ahora el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) pretende elevar esas sanciones contempladas en la Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996 (IIRIRA) a 998 dólares al día.

"No se sabe cómo se va a implementar, pero bajo la ley del año 96, si tú tienes un orden final de deportación y no te vas de los Estados Unidos, te podrían imponer una multa de hasta 500 dólares al día. En realidad muy pocas personas han sido multadas. Ahora, la nueva secretaria de Seguridad Nacional, que es quien impone la multa, dice que la multa va a ser de 998 dólares", insistió el abogado.

Esta multa puede ser "retada en Corte", como lo han sido otras órdenes ejecutivas de Trump, pero "la secretaria de Seguridad Nacional, dijo que si las personas no se van, te pueden embargar la cuenta y tu casa puede estar en riesgo. Así que lo que tú tienes de tu lado puede estar en riesgo. A mí un señor venezolano me vino a ver, porque le pusieron una multa de 3.000 dólares por no haberse ido con partida voluntaria y en un chat de abogados vi una multa de 1,8 millones de dólares. Eso es dinero de verdad. ¿Qué ocurre? Que las multas son reales, que las pueden imponer".

La pregunta es cómo las van a cobrar. "El diablo se esconde en esos detalles. El problema más grande para las personas que están aquí ahora, especialmente los que tienen órdenes finales deportación y no se han ido, son las multas", dijo el experto en temas migratorios.

"Ahora la acción ejecutiva que le quiere poner multa en general a las personas que no se van, que no tienen estatus legal, eso puede ser retado, pues cualquier persona si no tiene una orden de deportación puede siempre pelear algo frente a los jueces de Migración, pero habría que saber hasta qué punto pueden pelear y hasta qué punto pueden ganar", concluyo Willy Allen.