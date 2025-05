Duras palabras de la expresidenta de la UPEC de Matanzas: “En Cuba mucha gente pasa hambre”

Vídeos relacionados:

Yirmara Torres Hernández, expresidenta de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en Matanzas, lanzó un contundente y conmovedor testimonio a través de las redes sociales, en el que denuncia la delgadez extrema y la crisis alimentaria que aquejan a la población de la isla.

En un texto cargado de sentimientos, Torres, quien ha criticado en otras ocasiones a la dictadura, afirmó en Facebook: “En Cuba mucha gente pasa hambre. Hambre sí, HAMBRE”.

Publicación de Facebook/Yirmara Torres Hernández

La comunicadora relató que en las últimas semanas se ha reencontrado con personas a las que no veía desde hacía tiempo, y lo que más le ha impactado es ver la delgadez extrema en rostros conocidos y queridos. “Esa delgadez no tiene que ver con dietas ni con enfermedades. Tiene un solo origen: hambre”, escribió quien renunció a su antiguo cargo en 2023.

Hambre básica, no de exquisiteces

También aclaró que se trata de un hambre elemental, “hambre de pan, de leche, de arroz, de frijoles, de proteínas de cualquier tipo”, incluso del “huevo que no hay y cuando aparece cuesta más que un bistec de res”.

Lo más leído hoy:

Torres subrayó que en Cuba, donde el pan se ha vuelto un lujo y la carne de cerdo se ha perdido, la malnutrición afecta a personas de todas las edades, desde ancianos solos hasta familias jóvenes con empleos formales.

“Enflaquecer… o enloquecer”

En un giro dramático, compartió su lucha personal con la falta de corriente eléctrica y de conexión para publicar sus reflexiones. Narró que mientras escribía, su corrector automático cambiaba la palabra “enflaquecer” por “enloquecer”, y admitió sentirse tentada a dejarlo así, porque la delgadez extrema que observa a su alrededor tiene su raíz en “la locura de vida que llevamos”.

Una comparación dolorosa

La comunicadora evocó imágenes de su adolescencia y recordó el "Período Especial" en Cuba durante los años 90, cuando surgió una enfermedad popularmente conocida como “very-very”, término con el que la población se refería a la desnutrición severa.

Advirtió que, desde hace tiempo, observa con preocupación síntomas similares en la población actual, y que la situación afecta no solo a los más vulnerables, sino también a familias con ingresos relativamente estables.

“En Cuba, muchas familias pasan hambre y necesidad. No lo querrán reconocer, pero es así”, subrayó. Según Torres, solo quienes cuentan con varios trabajos, ayudas del exterior o ingresos adicionales pueden permitirse el “lujo” de no pasar hambre.

Un grito que no debe ser ignorado

El texto de Torres Hernández no solo es un testimonio desgarrador, sino también un llamado urgente a la conciencia. La periodista lamenta que, aunque muchas personas sufren en silencio, otros prefieren no ver la realidad o simplemente la ignoran. “Me asusta. Pero lo que más duele es que haya quienes no lo vean... o prefieran hacer como que no lo ven”, concluyó.

Preguntas frecuentes sobre la crisis alimentaria y social en Cuba