Lola Mento Guasimita enseña qué come en un día viviendo en Cuba: "Alguien dijo que había una hierba mejor que la carne de res"

La actriz cubana Danay Cruz Estupiñán vuelve a robarse las risas del público con su personaje Lola Mento Guasimita, quien esta vez se sumó a la tendencia del momento en las redes, mostrar “qué como en un día viviendo en Cuba”, pero al estilo guajira-resiliente con creatividad de sobra y recursos en déficit.

“Después de este despertar viendo mis ovejos pasar, me voy al patio para desayunar un rico jugo con unas fresitas de mi jardín que cultivo yo misma. También se me dan las manzanas, los marañones y las peras, de todo en un mismo racimo”, dice con una sonrisa pícara mientras muestra una colección de frutas plásticas que claramente salieron de un centro de mesa más que de un huerto.

Con su característico tono entre sarcástico y muy guajiro, Guasimita continúa: “Después viene el almuerzo y como me siento agricultora ceramista me estuve sentando en el júcaro a rallar yuca para prender el burén y hacer casabe. Me quedó un poco zapatú pero sufre jabá, que tu envidia es mi progreso”.

Verla morder el casabe e intentar picarlo con un cuchillo sin mucho éxito es suficiente para soltarse a reír con su ocurrencia.

El broche de oro de su menú llega en la cena, cuando se lanza en busca de una fuente alternativa de proteína, luego de ver con ansias una vaca: “Ya por la noche sentía que necesitaba proteína y me quise arriesgar, pero en ese momento me acordé que hubo alguien que dijo una vez que había una hierba mejor que la carne de res, y aquí estoy yo masticando moringa como una chiva preñá”.

Por supuesto que la alusión es a Fidel Castro, quien promovió el cultivo de la moringa como alternativa ante la escasez de alimentos, lo que ha estado presente en el discurso oficial durante años y ha sido objeto de infinidad de memes.

Con una mezcla de humor rural, crítica social y sabor criollo, Lola Mento Guasimita convierte su menú en un reflejo simpático, y a la vez dolorosamente real, del día a día en muchas zonas de Cuba.