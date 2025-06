“Me deben más de 25 mil pesos”: Especialista en Santiago de Cuba denuncia impago tras anuncio salarial

Vídeos relacionados:

Un médico especialista de Santiago de Cuba denunció este lunes que, a pesar del anuncio oficial del régimen sobre mejoras salariales para el personal de salud, el pago retroactivo aún no ha sido ejecutado en varios hospitales de la provincia.

La fuente, que solicitó mantenerse en el anonimato por temor a represalias, explicó a CiberCuba que en instituciones como el Hospital Provincial Saturnino Lora, el Hospital Clínico Quirurgico Dr Juan Bruno Zayas Alfonzo y el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Dr. Ambrosio Grillo, los profesionales comprendidos en la resolución 4/2025 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aún no han recibido los incrementos salariales prometidos.

“Estamos en junio y no hemos visto ni un centavo del dinero que nos corresponde desde enero. Según mis cálculos, el régimen me debe más de 25,000 pesos. No es que esa suma resuelva nuestras necesidades, pero al menos sería un pequeño alivio. Y en última instancia, resuelva o no, es mi derecho”, lamentó.

“El gobierno anuncia mejoras para ganar titulares, pero no garantiza su implementación. Somos especialistas que trabajamos en condiciones muy duras, incluidos turnos nocturnos y fines de semana, y ni siquiera se cumple con lo que ellos mismos prometen”, agregó el médico.

Según explicó el especialista denunciante, alegan que el impago es por “falta de dinero”, lo cual ha impedido ejecutar los ajustes retroactivos, a pesar de que la resolución del Ministerio de Trabajo fue comunicada oficialmente hace casi dos meses.

Los administrativos aseguran estar “a la espera de asignaciones presupuestarias”, pero no ofrecen fechas concretas ni explicaciones claras sobre la demora, lo que ha generado malestar entre los profesionales afectados, quienes continúan trabajando en condiciones críticas sin la retribución prometida.

Lo más leído hoy:

La Resolución 4/2025, publicada en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 39 de 2025, establece pagos adicionales para médicos de especialidades como Neonatología, Anestesiología, Reanimación y Medicina Intensiva, con incentivos de 100 pesos por hora nocturna trabajada y 20 pesos por hora por alto desempeño, así como un coeficiente adicional del 45 % del salario escala para asistentes de servicios de enfermería en centros especializados.

La normativa indicaba claramente que los pagos tendrían carácter retroactivo desde el 1ro. de enero de 2025, pero, según el denunciante, esto no se ha efectuado hasta el momento.

Preguntas frecuentes sobre los impagos salariales y las condiciones laborales en los hospitales de Santiago de Cuba