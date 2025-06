Movimiento Estudiantil Cristiano de Cuba se pronuncia contra el tarifazo de ETECSA

Vídeos relacionados:

El Movimiento Estudiantil Cristiano de Cuba (MEC), una organización juvenil ecuménica fundada en 1960, se sumó a las preocupaciones por el aumento de las tarifas de ETECSA, el monopolio de las comunicaciones cubano.

Sin el tono de protesta exhibido en otros pronunciamientos de estudiantes cubanos, el MEC lanzó en sus redes sociales una publicación donde manifiesta su inconformidad por las recientes medidas de ETECSA que, en opinión de los estudiantes, "profundizan la fractura social y hacen prácticamente inaccesible el derecho a la comunicación, afectando la educación y la participación ciudadana".

Apelando a la "justicia, paz y diálogo", el MEC reconoció que el acceso a internet se ha convertido en "privilegio de pocos y barrera para muchos".

Captura de Facebook

Argumentan, en la misma línea del discurso oficialista, que el embargo estadounidense tiene un "impacto" que "reconocen": "Lo vivimos todos los días en carne propia y levantamos nuestra voz para denunciarlo dentro y fuera de Cuba".

No obstante, pidieron no usarlo como justificación para decisiones arbitrarias: "Cuba merece soluciones nacidas de la sabiduría colectiva, no medidas que amplían la desigualdad".

Lo más leído hoy:

Abogaron, asimismo, por aquellos que quedarían fuera de los "beneficios" que aseguró el régimen implementar para los universitarios, e instaron a instituciones e iglesias a facilitar espacios con conexión gratuita a internet para jóvenes, estudiantes y el pueblo.

A continuación, reproducimos íntegramente la declaración del MEC:

DECLARACIÓN DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL CRISTIANO DE CUBA ANTE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS DE ETECSA SOBRE EL ACCESO A INTERNET

"Se te ha declarado lo que es bueno, y qué pide el Señor de ti: tan solo practicar la justicia, amar la misericordia, y andar humildemente con tu Dios." Miqueas 6:8

Hermanas y hermanos,

En medio de las angustias que agobian a nuestro pueblo —la escasez de alimentos, de medicinas, la crisis energética, salarios y pensiones insuficientes e inflación desbordada—, irrumpe una nueva: el acceso a internet, convertido en privilegio de pocos y barrera para muchos. Las recientes medidas de ETECSA, aunque fueron presentadas como necesarias, profundizan la fractura social y hacen prácticamente inaccesible el derecho a la comunicación, afectando la educación y la participación ciudadana. Como jóvenes cristianos, estudiantes y cubanos, alzamos una voz pastoral que clama por justicia, paz y diálogo.

Reconocemos el impacto que produce el bloqueo estadounidense a nuestro país. Lo vivimos todos los días en carne propia y levantamos nuestra voz para denunciarlo dentro y fuera de Cuba; pero el bloqueo no puede justificar decisiones que lastiman la dignidad de nuestro pueblo. Cuba merece soluciones nacidas de la sabiduría colectiva, no medidas que amplían la desigualdad.

Las nuevas medidas de ETECSA son un mazo que golpea especialmente a estudiantes, trabajadores remotos, madres solteras y comunidades de fe. Frente a esta situación queremos alertar:

Nos encontramos en una etapa de exámenes finales. En este contexto, las y los estudiantes están viendo limitadas las posibilidades de acceso estable a bibliografías, clases virtuales o plataformas educativas.

Si bien se anuncian medidas que ofrecen conexión gratuita en las universidades, existe un amplio número de profesionales fuera de ellas, cuyo desarrollo continuo y desempeño actual dependen de una conexión asequible. La realidad incluye a estudiantes de formación profesional perfeccionando sus habilidades técnicas, maestros de todos los niveles de enseñanza actualizando sus conocimientos didácticos, doctorandos recopilando datos globales para sus tesis, enfermeras realizando cursos a distancia para especializarse, o investigadores consultando revistas científicas internacionales. ¿Cómo podemos garantizar que estos profesionales, que también son estudiantes activos y contribuyen al avance social, no queden excluidos de las políticas de conectividad? ¿Es este el modelo de informatización de la sociedad que queremos?

Por otro lado, el uso de internet es fundamental para el esparcimiento, ya que democratiza el acceso a la cultura, al entretenimiento y las conexiones sociales, fomentando la creatividad y permitiendo el disfrute del tiempo libre.

Queremos una Cuba “Con todos y para el bien de todos”. ¿Se ha pensado en como estas medidas se alejan del ideal martiano y del compromiso socialista? En momentos difíciles como estos es necesaria la mayor coherencia posible: si el bloqueo es injusto, también lo es replicar lógicas excluyentes desde dentro.

Inspiradas e inspirados en el texto bíblico de Miqueas nos unimos al llamado de varios colectivos que piden la derogación de estas medidas y a la apertura de espacios de diálogo con el pueblo para la búsqueda de soluciones colectivas.

Como organización estudiantil y ecuménica queremos alzar nuestra voz profética (anuncia, denuncia y propone). Así mismo, pedimos a aquellas instituciones e iglesias que tengan la posibilidad, faciliten espacios con conexión gratuita a internet para jóvenes, estudiantes y pueblo en general.

Invitamos a la juventud cubana a presentar nuestros reclamos con dignidad y fundamento, defendiendo nuestros posicionamientos desde la paz que rechaza toda violencia y toda injerencia ajena a los intereses de Cuba.

Apostemos por el diálogo genuino entre hermanas y hermanos, sin permitir que voces foráneas —especialmente aquellas que jamás han buscado el bienestar de nuestro pueblo— comprometan la soberanía de la nación.

Subrayamos que ningún ajuste debe privilegiar a colectivos particulares, pues el derecho a la información es inherente a cada persona según sus necesidades, principio que contribuye al cumplimiento de la Agenda 2030 que Cuba suscribe. Es vital reconocer que ancianos, mujeres, adolescencias, trabajadores de todos los sectores, estudiantes y comunidades enteras requieren estas herramientas educativas, formativas, organizativas, movilizadoras y alfabetizadoras.

Reafirmamos nuestro compromiso con una Cuba más plural y participativa, donde prevalezcan la justicia, la paz y el diálogo.

"La paz no es la ausencia de conflictos, sino la presencia de justicia." Martin Luther King Jr.

Comité Ejecutivo del Movimiento Estudiantil Cristiano de Cuba

La Habana, 6 de junio de 2025, año del Señor.

Preguntas frecuentes sobre el tarifazo de ETECSA y el movimiento estudiantil en Cuba