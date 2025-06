Estudiante de Medicina critica el tarifazo de ETECSA: “Mi mamá es mayor del Minint y el salario no le alcanza"

El régimen y su aparato mediático se empeñan en negar la protesta universitaria contra el tarifazo de ETECSA, pero se siguen filtrando vídeos que recogen intervenciones de jóvenes contrarios al encarecimiento del acceso a Internet.

Es el caso de las imágenes compartidas por el usuario @SanMemero en la red social X (antes Twitter), que recogen el momento en que una joven, en medio de lo que parece ser una reunión de la Facultad de Ciencias Médicas Salvador Allende, explica que su mamá, una oficial del Ministerio del Interior (Minint), con el grado de Mayor, no podrá pagarle con su salario los más de 3.000 pesos del paquete de ETECSA que ella necesita para estudiar.

"Mi mamá es mayor del Minint y el salario de mi mamá no da para que me pague a mí esos 3.000 y pico de pesos. A mi mamá su salario no le da y eso que la gente piensa que los del Minint viven bien. Pero unos padres que quieren que su hijo se desarrolle... No sé una madre que limpie piso y un padre que recoja tabaco, ¿le van a poder pagar eso a sus hijos? Todo el mundo aquí no tiene Mipymes ni tiene negocios", reprochó la joven en un tono educado, pero visiblemente inconforme.

Aunque la intervención está incompleta, de fondo se escuchan expresiones de apoyo de compañeros que hacen suyo su argumento y se suman a los aplausos, similares a los que recibió otro estudiante de Ciencias Médicas tras reprochar a los representantes de su Facultad y de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) los intentos de convencerles de las bondades del tarifazo de ETECSA.

El vídeo del joven estudiante de Medicina que afeó la dolarizarización de las tarifas de Internet y datos móviles en Cuba, para privilegiar a quienes tienen familia en el extranjero, ha corrido como la pólvora por las redes sociales y se ha convertido en símbolo del malestar juvenil que los medios afines al Partido Comunista niegan.

Otro estudiante de Medicina también sacó los colores al tarifazo de ETECSA. Ocurrió este jueves durante una intervención que se viralizó en redes sociales por su contundencia y claridad al refutar los argumentos de la Empresa de Telecomunicaciones y del propio régimen, en plena crisis por el aumento de tarifas de internet.

“Nos están limitando la internet como empresa, como monopolio, porque esta es la única compañía que tenemos en Cuba. Yo quisiera que me expliquen nuevamente de qué manera yo puedo tener saldo si no me recargan desde el exterior. Porque yo puedo tener 10.000 pesos de saldo y recargar todos los paquetes de 360 pesos que quiera, pero... ¿Cómo consigo ese saldo?", preguntó.

"¿De qué manera yo puedo tener saldo si no recargan internacionalmente? Es mentira que Pepe o Armando me vayan a hacer transferencias por Transfermóvil porque ellos tienen que tener saldo también para hacerlo. Entonces... Si no puedo tener saldo sin que me recarguen desde el exterior, esta medida no es socialista, compañeros", dijo desmontando el argumentario del Partido Comunista.

También otra estudiante de Medicina recordó en una reunión que la función de ETECSA, cuando se creó en 1994, era modernizar y expandir el servicio de telecomunicaciones en el país, pero la calidad siempre ha sido su talón de Aquiles. “¿A dónde fue destinado todo el dinero recaudado todo este tiempo y por qué el pueblo tiene que hacerse responsable de su mal manejo, de su mala administración y de su mala inversión?”, preguntó en medio de una reunión.

ETECSA ha justificado las nuevas tarifas alegando dificultades operativas y la necesidad de sostener la red. Sin embargo, muchos usuarios y expertos han cuestionado la veracidad de estas justificaciones, acusando a la empresa de incompetencia y falta de transparencia. Las explicaciones oficiales han sido vistas como una estrategia para justificar un tarifazo impopular.