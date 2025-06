Presidenta de ETECSA pide disculpas al pueblo cubano pero insiste en el tarifazo telefónico

La presidenta ejecutiva de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA), Tania Velázquez Rodríguez, ha salido al paso del creciente descontento social por el reciente tarifazo telefónico, ofreciendo disculpas públicas por la mala comunicación institucional, aunque sin retractarse de las medidas impuestas.

En su reciente aparición pública, en el pódcast oficial “Desde la Presidencia”, transmitido por la radio y televisión estatal, Velázquez ha defendido la nueva política comercial, ha advertido sobre un posible colapso técnico del sistema de telecomunicaciones y ha continuado justificando la priorización de ofertas en divisas por la existencia de un “mercado fuera de Cuba”.

Durante la intervención oficial, en la que estaba presente el mandatario Miguel Díaz-Canel y el viceministro de Comunicaciones, Ernesto Rodríguez Hernández, la funcionaria reconoció que ETECSA debió haber comunicado mejor sus intenciones y admitió que el descontento ciudadano es comprensible ante la falta de claridad y la brusquedad del cambio.

Sin embargo, defendió la medida como una acción necesaria para “determinar los objetivos” estratégicos de la entidad en el actual contexto económico del país.

“Avisar de que íbamos a estar próximamente realizando determinadas acciones, encaminadas a determinar los objetivos que estamos explicando hoy y que estamos profundizando hoy. Y en ese sentido no puedo dejar de ofrecerle y de pedir las disculpas a nuestro pueblo, porque toda esta situación que se ha generado desde nuestro sistema, desde nuestra empresa, desde nuestros servicios nos obliga a hacerlo”, expresó Velázquez.

Añadió que en ETECSA sienten un fuerte compromiso con la ciudadanía y se asumen como parte del problema:

Lo más leído hoy:

“Es decir, no podemos dejar de hacerlo porque es algo que lo sentimos profundamente, nos sentimos sensibilizados, nos sentimos parte del problema, somos parte del problema, y por supuesto estamos todos comprometidos, todos los trabajadores de ETECSA estamos comprometidos en la solución, en la búsqueda de la solución conjunta, constructiva, respetuosa, civilizada”.

La reciente decisión anunciada por ETECSA se suma a una larga lista de quejas por la pésima calidad de los servicios móviles y de internet, los altos costos y la falta de transparencia sobre el uso de los ingresos recaudados.

Muchos usuarios han denunciado en redes sociales que la conectividad se ha vuelto un lujo para una población cuyo salario promedio ronda los 2,1000 pesos cubanos mensuales.

A pesar de la ola de críticas, la empresa, única autorizada para prestar servicios de telecomunicaciones en la isla, sostiene que no puede operar sin realizar ajustes de precios ante el encarecimiento de la tecnología, las dificultades para importar piezas y el impacto del embargo estadounidense.

En el mismo programa, la directiva advirtió que el país podría enfrentar un “fallo generalizado” en las telecomunicaciones si no se implementan los ajustes necesarios.

“Se han ido presentando determinados fallos en esta infraestructura que van abocando a un camino [...] en el cual hemos avizorado que puede existir en algún momento un fallo generalizado”, alertó la presidenta de ETECSA, anticipando un posible colapso del sistema nacional de telecomunicaciones.

Según explicó, de ocurrir ese fallo, las consecuencias serían drásticas. “Que no podamos hacer llamadas telefónicas, que no podamos enviar mensajerías, que no podamos llegar a nuestros centros de estudios o de trabajo […]”.

Días antes, en una comparecencia especial el pasado 31 de mayo, la funcionaria generó una nueva polémica al revelar que una de las motivaciones detrás del alza tarifaria es atender al mercado internacional de cubanos que desean comunicarse con sus familiares en la isla.

“Hace más de 15 años tenemos el concepto de la recarga internacional, que ha sido muy bien aprovechada por un porciento importante de nuestra base de clientes”, explicó Velázquez. “También aprovechamos las posibilidades que hoy podemos contar a un mercado fuera de Cuba, que tiene interés de mantener a sus familiares comunicados”.

Aunque negó que ETECSA esté completamente dolarizada, reconoció que “el concepto de la dolarización es una necesidad hoy, de alguna manera, en algunos sectores”. Las nuevas tarifas en dólares, accesibles solo mediante tarjetas internacionales o el Monedero MiTransfer, confirman esta tendencia.

El impacto ha sido tal que estudiantes de la Universidad de La Habana mantienen un paro académico indefinido, exigiendo conectividad equitativa y la renuncia del presidente nacional de la FEU, Ricardo Rodríguez González, por considerarlo incapaz de representar sus intereses.

Mientras el gobierno insiste en que estas críticas son parte de una “guerra mediática”, en internet circulan parodias virales como la del joven Alex Umur, quien ridiculiza el nuevo esquema de reventa informal de saldo:

“Juancito recibe recarga del extranjero, Juancito vende saldo, tú le compras saldo a Juancito... ahora lo que hay que ver es a cuánto lo vende”, comentó con sarcasmo.