Milenita prepara emotiva sorpresa de cumpleaños para su mamá en Cuba: "Me duele la distancia hoy más que nunca"

A pesar de la distancia que las separa, el amor de Milenita por su madre no conoce fronteras. Desde el extranjero, la joven organizó una emotiva y colorida sorpresa para celebrar el cumpleaños de su mamá en Cuba, a quien cariñosamente las redes ya conocen como la “Mimi”.

En el video, se puede ver a la homenajeada emocionada mientras sostiene un gran oso de peluche, un arreglo de globos rojos en forma de corazón, chocolates y flores, y además un grupo de mariachis que le cantaba “Las Mañanitas”.

“Qué linda mimi. Ella me quiere mucho. Le mandé esta sorpresa para que sintiera todo el amor que siento por ella en este día. Gracias al grupo Osito Cariñosito por hacerla sentir tan especial. Me han hecho llorar. Mimi, te quiero, feliz cumpleaños”, escribió Milenita junto al video de la sorpresa.

Entre lágrimas y visiblemente conmovida por no poder abrazar a su madre en persona Milenita confesó que la distancia pesó muchísimo en esta fecha.

“Mi gente, me duele la distancia hoy más que nunca pues me toca decirle felicidades a la mimi mediante un teléfono y mandarle un regalo. Es difícil no poder estar hoy con ella. Me pasó lo mismo el Día de las Madres”, compartió con voz entrecortada en un video desde su carro, donde se le ve con los ojos llorosos.

Las imágenes han tocado muchos corazones en redes sociales, donde cientos de personas se han identificado con su historia, marcada por la separación familiar y el anhelo de compartir momentos especiales con los seres queridos en Cuba.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre las sorpresas de cumpleaños a distancia en Cuba