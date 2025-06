"¿A dónde tú fuiste?": Contundente respuesta de cubana a quien niega la crisis en la isla

Una cubana residente en Italia estalló en TikTok contra un comentario que la acusaba de mentir sobre la situación actual en Cuba. Su contundente respuesta se ha hecho eco entre cubanos dentro y fuera de la isla, al denunciar con claridad las condiciones precarias que se viven en el país.

La polémica comenzó tras un video en el que la usuaria @bebesita32.2 compartía advertencias para quienes viajan a Cuba, con recomendaciones ante apagones, inseguridad, escasez de medicamentos y estafas. Ante esto, una persona le escribió: “¿De qué Cuba estás hablando? Yo acabo de ir y todo lo que dices es mentira”.

La reacción fue inmediata. “Este comentario es ofensivo, es ofensivo para 11 millones de cubanos”, respondió la creadora. “Sea los que están dentro de la isla que se están muriendo de hambre, que están pasando la de Caín, sin medicamentos, sin electricidad, sin agua, sin gas, sin recursos. ¿Entiendes? Que un ser humano no debería vivir de esa manera”.

Con tono firme, cuestionó la experiencia del usuario que minimizaba la situación: “¿A dónde tú fuiste? No, yo creo que te equivocaste de país. Eso se está cayendo, eso es deprimente, lo que está viviendo el cubano ahí adentro”. Y añadió: “El hambre y la miseria generan criminalidad, y por desgracia es lo que está pasando dentro de la isla. Esto es sálvese quien pueda”.

La cubana defendió su derecho a opinar desde su vivencia: “Yo tengo familia en Cuba y voy a Cuba a ver a mi familia, viví en Cuba. A mí tú no me puedes hacer un cuento ni vender gato por liebre”. Y lanzó otra frase cargada de indignación: “¿O es que acaso eres comunista que estás tapando el sol con un dedo? No me vengas a tapar el sol con un dedo a mí. Tú sabes muy bien que la situación es deprimente”.

También criticó el egocentrismo de quienes generalizan su experiencia: “El hecho de que a ti te haya ido bien en Cuba no quiere decir que Cuba no esté en candela, ni que todo lo que se diga sea mentira. ¿O acaso no ves las noticias, no ves todo lo que está pasando a tu alrededor? ¿En qué mundo vives tú, corazón? Respeta, respeta para que te respeten”.

Apoyo en los comentarios

Las reacciones al video fueron mayoritariamente de respaldo. Muchos usuarios compartieron testimonios similares sobre la precariedad en la isla. “Mi familia en Pinar del Río lleva cuatro días sin corriente, sin comida, han tenido que desbaratar un piano para hacer leña”, relató una mujer. “Solo el turista vive bien allí porque el cubano está totalmente olvidado por su gobierno”, señaló otro.

“No es lo mismo ir una semana de fiesta a un hotel que vivir lo que vive el cubano”, comentó una internauta. Otro añadió: “Desde mi último viaje ha empeorado. Cada día es muchísimo peor, ya no hay más que una salida”.

La advertencia que inició el debate

El video original que provocó el comentario ya había sido reseñado por CiberCuba el 27 de mayo. En él, la usuaria advertía sobre los riesgos de viajar a la isla, recomendando evitar casas particulares por los apagones, llevar medicamentos y tener precaución con estafas. “No bajen la guardia, porque Cuba no es como la recuerdas”, alertó en esa ocasión.

Testimonios similares desde España

Otras voces han coincidido en señalar el deterioro en Cuba. Los youtubers del canal español Black Mango relataron en su pódcast la “terrible realidad” que vivieron en barrios humildes de La Habana: apagones diarios, hambre, casas sin puertas, vigilancia constante y una sensación de encierro. Uno de los testimonios que recogieron fue especialmente revelador: “Yo no conozco Santiago de Cuba. Sé que está ahí, pero nunca he ido y sé que nunca en mi vida voy a poder ir. No puedo ver mi propio país. Es una cárcel que sí tiene un cielo azul y coches bonitos, pero es una cárcel”.

También el youtuber español Juanjo Dalmau, desde su canal Viajando con Dalmau, mostró con crudeza la vida cotidiana en la isla. En uno de sus videos, grabado frente a una bodega habanera, describió cómo los cubanos hacen largas colas por alimentos básicos que casi nunca llegan: “Imagina vivir en un país donde tu comida depende de una libreta… que en la mayoría de las veces solo reparte vacío”.

Así, la respuesta de esta cubana en Italia no es un caso aislado, sino parte de un coro creciente que denuncia la precariedad cotidiana en la isla. Una precariedad que muchos ya no están dispuestos a callar.

