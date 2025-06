Estudiantes acusan a ETECSA de legitimar la desigualdad y el apartheid informativo

Vídeos relacionados:

La ola de rebeldía universitaria no cesa en Cuba, a pesar de que el régimen busca callarlas por todas las vías posibles. Estudiantes de las universidades de Santa Clara y Santiago de Cuba han hecho públicos varios comunicados donde acusan a ETECSA de legitimar la desigualdad mediante el aumento desmedido de tarifas y denuncian la represión y censura dentro de sus recintos académicos.

Lo hacen en un contexto tenso, justo cuando la Facultad de Matemática, Física y Computación de la Universidad de La Habana, principal promotora del paro estudiantil, decidió dar marcha atrás el 9 de junio, otras facultades en el oriente y centro del país han decidido mantener y fortalecer la protesta.

El primer comunicado fue publicado por la intelectual Alina Bárbara López Hernández, a nombre de un grupo de estudiantes de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas (UCLV).

La carta denuncia cinco hechos alarmantes: censura en los medios universitarios, complicidad de la FEU con el tarifazo, vigilancia por parte de la Seguridad del Estado, clientelismo institucional y falta de transparencia en los diálogos con ETECSA.

“Una empresa estatal socialista no puede legitimar el apartheid informativo”, afirman. Citando a Chibás, concluyen: “Vergüenza contra Dinero”.

En Santiago de Cuba, los estudiantes de segundo, tercer y cuarto año de Comunicación Social de la Universidad de Oriente también alzaron la voz. En su declaración, que recorre referencias martianas y fidelistas, aseguran que restringir el acceso a Internet es minar su formación profesional, y un golpe directo al futuro del país.

“No es un privilegio de élites; es un derecho inalienable de quienes construimos el futuro de la nación”, mencionaron en su declaración.

Los de Letras también se sumaron. Desde su trinchera, advierten que las tarifas “ahondan las desigualdades” y que lo que está en juego no es solo el costo del megabyte, sino el acceso mismo al conocimiento y la ciudadanía digital.

El momento más contundente llegó cuando los estudiantes de Periodismo de la misma universidad declararon oficialmente un paro universitario hasta que se revierta el tarifazo. En su carta, reclaman su derecho a ser “la voz del pueblo” y citan a Julio Antonio Mella con un pasaje desgarrador. “Sangre son mis palabras y herida está mi alma al contemplar la universidad como se encuentra hoy”.

Sin embargo, no todo ha sido resistencia. La activista Lara Crofs publicó una conversación privada que expone el precio de hablar en Cuba. En el mensaje, uno de los estudiantes redactores reconoce haber eliminado el comunicado por presión y abandono. “Los propios muchachos que redactaron eso conmigo se apendejaron y me dejaron solo. Ya no confío en ellos”.

Crofs denunció que los jóvenes están bajo una presión titánica, enfrentando “el huracán político” que se vive dentro de la isla.

También, el fin de semana, se reveló que la Seguridad del Estado visitó en sus casas a estudiantes de la UCLV, amenazándolos con cárcel y expulsión por organizar una parada universitaria.

Uno de los jóvenes, administrador del canal de WhatsApp “La voz de todos”, fue forzado a cerrarlo y escribir una retractación pública. “Fueron amenazados delante de sus familias”, denunciaron.