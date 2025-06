Embajada de EE.UU. en La Habana niega visa a enfermera por ser "posiblemente" militante del Partido Comunista de Cuba

El joven cubano Yauniel Hernández Rodríguez, de 37 años, regresó a Miami este martes 10 de junio, procedente de La Habana completamente decepcionado porque por tercera vez le han denegado una visa a su mamá. En esta ocasión, el cónsul de Estados Unidos en Cuba le dijo que no le daba una visa de reunificación familiar al haber sido enfermera de un consultorio y de un policlínico en Guanabo (Habana del Este) y acusarla, sin pruebas, de ser o haber sido "posiblemente" militante del Partido Comunista de Cuba (PCC).

En cambio sí le dio la visa de reunificación a su hijo de 16 años, que se ha criado con la abuela en la Isla, desde que su papá emigró en 2015 a los Estados Unidos. La única opción que el cónsul dio a Yauniel Hernández para que pueda reunirse con su mamá, es solicitar un perdón, pero él se niega porque asegura que tramitarlo es reconocer que su mamá ha sido militante del PCC y eso no se corresponde con la realidad.

"El cónsul me dijo: 'En el caso de su mamá, tiene que pedir un perdón por haber sido miembro o haber participado en alguna filliación con el PCC'. Ahí me dio el documento", explica Yauniel Hernández en una entrevista concedida este miércoles a CiberCuba.

A la pregunta de en qué se basa la acusación del cónsul de Estados Unidos en La Habana para decir que su mamá es miembro del PCC, su respuesta es contundente: "En nada. No se puede basar en nada porque mi mamá jamás. Lo único que le preguntó a mi mamá fue: '¿Usted dónde ha trabajado, dónde estudió, hasta qué año trabajó'? Ella respondió: 'Soy jubilada. Me retiré hace dos meses. Yo era enfermera del policlínico Mario Muñoz (de Guanabo)'. Ahí ya dice el cónsul que no, por ser, "posiblemente miembro del Partido Comunista".

Se da la circunstancia de que la mamá de Hernández reside en Cuba pero tiene nacionalidad española y, además de su hijo, que es ciudadano americano desde diciembre de 2024, también tiene otros tres hermanos en Estados Unidos, que han recibido la nacionalidad estadounidense. A uno de ellos no lo ve desde hace 25 años.

La historia de la mamá de Yauniel Hernández es compleja porque esta es la tercera vez que le deniegan un visado para entrar a Estados Unidos. La primera ocasión fue una carta de invitación que le puso su hijo y la echaron para atrás por ser una "posible emigrante". La segunda entrevista la tuvo en Guyana, en enero pasado, y le dijeron que no porque al estar en marcha el expediente de reagrupación familiar prefirieron dar prioridad a esa vía. Y ahora la deniegan por la sospecha de haber pertenecido al PCC, algo que ella rechaza tajantemente.

La mamá de Yauniel Hernández se jubiló a los 61 años hace dos meses y a la entrevista en la Embajada de EE.UU. en La Habana llevó una carta firmada por su anterior centro de trabajo, en la que asegura que no había militado en el PCC ni había participado en demostraciones públicas de fidelidad al régimen castrista.

De hecho, una espectadora de CiberCuba que se identifica como Marisela Fernández García, dice ser jefa de Departamento en el policlínico donde trabajó la mamá de Yauniel Hernández en Cuba, y aseguró en la entrevista que su hijo concedió a esta plataforma que "ella nunca perteneció a ninguna organización política. Triste esta historia. Una madre llena de ilusión de poder estar junto a su hijo y nietos".

"Mi mamá siempre ha sido una simple enfermera desde que tiene 17 años. Se jubiló con 61 años, con un salario de 3.200 pesos en Cuba, que eso sólo da, ahora mismo, para un cartón de huevos", añadió en declaraciones a CiberCuba.

Él da por sentado que no pedirá el perdón ofrecido porque demora, no es gratis y, además, se niega a pedir perdón por algo que no es cierto. En sus planes entra vender sus propiedades en Estados Unidos y mudarse a España con toda su familia.

El endurecimiento de los filtros consulares por parte de la Embajada de Estados Unidos en La Habana está dejando a decenas de familias cubanas atrapadas en una paradoja: cumplir con todos los requisitos del programa de reunificación familiar y, aun así, ser rechazadas por presuntos vínculos ideológicos.

Lo que le ocurrió a Yauniel Hernández, también le ha pasado a la mamá del cubano Andy Leal. Ella también es española y uno de los requisitos del PCC es que sus miembros no tengan la doble ciudadanía. A ella también le denegaron la visa de reunificación tras nueve años de espera por sospechas de afiliación política.

En este caso, la notificación oficial invoca una ley migratoria estadounidense que impide otorgar visas a personas que sean o hayan sido miembros o afiliados de partidos totalitarios. Sin embargo, no se ofrecieron pruebas ni vías para apelar la decisión.

En una conferencia de prensa en Miami, el jefe de Negocios de la Embajada de EE.UU. en Cuba, Mike Hammer, confirmó que los criterios consulares se han endurecido en La Habana.

“Estamos reforzando las leyes estadounidenses que previenen que se otorguen visas a miembros del Partido Comunista de Cuba que han tenido altos cargos o que han sido militantes hasta años recientes. Lo que no queremos ver es que estén los represores por las calles de South Beach, tomándose un mojito. Eso no puede ser, no es justo”, explicó.