La emblemática heladería Coppelia, en La Habana, promete buscar "nuevas opciones" para el año próximo, por el centenario del dictador Fidel Castro, según informó el diario local oficialista Tribuna de La Habana.

"La 'catedral' no ha cerrado sus puertas y se apresta a buscar nuevas opciones en el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel", escribió la prensa, en referencia a los cien años de Castro en el venidero 2026.

La nota ensalza la heladería, que ha sido objeto de fuertes críticas por parte de la población que señala la falta de helado y la escasez de opciones cuando hay.

El texto considera un "desafío permanente" el monitoreo constante de la calidad y la variedad de la oferta en la heladería, otrora referente gastronómico en La Habana.

Destacando un "perceptible esfuerzo para garantizar el servicio", el medio oficialista promete que habrá nuevas opciones de las cuales no dio detalles.

Decenas de personas se burlaron del anuncio y cuestionaron la crítica calidad del producto que ofrecen.

"¿Por qué no se dedican a que el helado sepa a helado? No tiene sabor ni azúcar, además de caro, malo. Las mesas son pesgostes y no hablo del agua caliente porque ya es un sello del lugar", expresó una persona.

Un cubano preguntó: "¿Que proyectos? El helado aún más caro y más malo."

Coppelia enfrenta problemas de desabastecimiento y mala calidad del servicio después de su reapertura. A pesar de las promesas de mejoras, la oferta de sabores sigue siendo limitada y el servicio está lejos de las expectativas de los clientes. Las críticas también se centran en la falta de higiene y atención adecuada.

Los precios en Coppelia son elevados debido al alto costo de las materias primas, según las autoridades. Sin embargo, muchos clientes consideran que los precios no se justifican con la calidad del producto y el servicio ofrecido, lo que ha generado un amplio descontento entre los consumidores.

Coppelia reabrió en febrero con restricciones en la disponibilidad de sabores y formas de pago, tras un proceso de remodelación iniciado en noviembre.

Una ensalada mixta cuesta 155 pesos, mientras que otras especialidades como Super Twins y Tres Gracias se venden a 130 y 105 pesos, respectivamente.

El sundae, uno de los postres más sencillos del menú, vale 60 pesos, mientras que una Vaca Negra, que combina refresco gaseado con helado, cuesta 31 pesos.

Además de los altos precios del helado, el agua embotellada de 550 ml cuesta 160 pesos y una rebanada de coffee cake alcanza los 170 pesos, cifras que han generado reacciones entre los clientes que visitan la heladería.

