Dura advertencia de Trump al régimen iraní: “La cosa solo empeorará”

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a estremecer la escena internacional con un mensaje demoledor contra Irán, en el que advierte que la situación en Medio Oriente “solo empeorará”, y llama a Teherán a rendirse sin condiciones.

En un tono beligerante, el líder republicano advirtió que “todos [los iraníes de línea dura] están muertos ahora”, y aseguró que ya hay nuevos ataques planeados, aún “más brutales”.

“Les dije que sería mucho peor de lo que sabían, anticipaban o les habían dicho... Ya ha habido gran muerte y destrucción, pero aún hay tiempo para poner fin a esta masacre”, escribió Trump en su cuenta oficial de Truth Social, en un mensaje dirigido directamente al liderazgo iraní. “No más muerte, no más destrucción. ¡Simplemente háganlo, antes de que sea demasiado tarde!”.

Captura de Facebook/Donald J. Trump

La amenaza llega apenas días después de que el propio Trump reconociera estar evaluando opciones militares contra Irán, y de que su administración confirmara correspondencia activa con el régimen islámico. Mientras su secretaria de prensa advertía que “una decisión se tomará en las próximas dos semanas”, la región ya vive una guerra inminente.

Israel ha intensificado sus bombardeos sobre Teherán, y según fuentes del Pentágono, Irán habría movilizado misiles y unidades de élite para responder con ataques contra bases estadounidenses en el Golfo Pérsico. Un escenario que haría temblar incluso a los más duros halcones de Washington.

Lo más leído hoy:

En su mensaje de este sábado Trump insistió en que Estados Unidos e Israel poseen el “equipo militar más letal del mundo” y que “saben cómo usarlo”. Aseguró que Irán cometió un error al no aceptar un acuerdo nuclear, y advierte que aún hay tiempo, pero no mucho: “Irán debe llegar a un acuerdo antes de que no quede nada”.

Más allá de las tensiones diplomáticas, el drama humano se intensifica: miles de civiles iraníes han comenzado a evacuar la capital ante el temor de un ataque total. Y aunque el conflicto parece lejano, sus consecuencias podrían sentirse también en el Caribe.

Preguntas frecuentes sobre la advertencia de Trump a Irán