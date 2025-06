Entra en vigor orden de Trump que obliga a los camioneros a hablar y entender el inglés: Así funcionará

Foto © Facebook/Trucks to go - Flickr/Gage Skidmore

Este miércoles 25 de junio entra oficialmente en vigor la orden ejecutiva que obliga a todos los camioneros comerciales a demostrar competencia en el idioma inglés como requisito indispensable para operar vehículos en las carreteras de Estados Unidos.

La disposición no introduce un requerimiento nuevo -pues la ley federal ya contempla esta exigencia desde hace años- pero sí cambia drásticamente su aplicación.

A partir de ahora, cualquier conductor que no supere una prueba lingüística podrá ser puesto inmediatamente fuera de servicio, sin derecho a sueldo y con consecuencias laborales directas para su empleador.

La medida ha generado alarma y fuertes divisiones en el sector del transporte, sobre todo entre las comunidades hispanohablantes, y particularmente la cubanoamericana, que representa una parte significativa de la fuerza laboral en esta industria.

Una orden que resucita un requisito olvidado

El decreto presidencial instruye al Departamento de Transporte (DOT) a reforzar los controles lingüísticos establecidos en la normativa federal, la cual ya exigía que los operadores de vehículos comerciales pudieran “leer y hablar inglés lo suficiente como para conversar con el público, comprender las señales de tráfico, responder a las autoridades y completar informes en inglés”.

Sin embargo, según argumenta la Casa Blanca, esta disposición no se aplicaba desde hace años, lo que -en palabras del presidente- habría deteriorado la seguridad en las carreteras del país.

Lo más leído hoy:

La orden ejecutiva tiene un enfoque práctico: exige al DOT aplicar inspecciones más rigurosas para verificar si los conductores comprenden instrucciones en inglés y pueden responder a preguntas relacionadas con su ruta, carga, documentación y tiempo de servicio.

Además, prohíbe explícitamente el uso de cualquier tipo de asistencia lingüística durante las evaluaciones: intérpretes, tarjetas de referencia, teléfonos inteligentes o aplicaciones de traducción quedan descartados.

“Un conductor que no pueda entender inglés no conducirá un vehículo comercial en este país. Punto”, sentenció el secretario de Transporte, Sean Duffy, al presentar la medida.

¿Cómo funcionará la aplicación de la norma?

Cualquier oficial vial podrá detener un camión por una infracción menor o durante una inspección rutinaria.

Si sospecha que el conductor no domina suficientemente el inglés, se le podrá aplicar una prueba en el acto que incluirá:

-Una entrevista verbal directa.

-Un reconocimiento de señales de tránsito y tableros electrónicos.

-Preguntas sobre documentación de envío y destino.

El conductor que no apruebe esta evaluación será suspendido de manera inmediata, y tanto él como la empresa para la que trabaja deberán corregir la infracción antes de volver a operar.

Aunque no hay una guía oficial sobre cómo medir el “nivel suficiente” de inglés, el DOT aclara que los inspectores tienen margen de decisión sobre si el conductor muestra competencia mínima para garantizar la seguridad vial.

Este refuerzo normativo revierte las directrices de la Administración Obama.

En 2016, la Agencia Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) estableció que los conductores con deficiencias en inglés podían recibir una citación judicial, pero no se les podía impedir trabajar.

Bajo Trump, el retorno al estatus de “fuera de servicio” se convierte nuevamente en castigo inmediato.

Seguridad vial como argumento central

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, justificó a finales de abril la medida alegando que los “problemas de comunicación” representan un riesgo creciente en las carreteras, y que garantizar que los conductores hablen inglés es una política de “sentido común”.

“Vamos a asegurarnos de que todos nuestros camioneros, columna vertebral de la economía, hablen inglés. Es una política de sentido común”, afirmó en rueda de prensa.

El decreto, además, ordena revisar el proceso de emisión de licencias de conducir comerciales, especialmente aquellas entregadas a conductores no domiciliados en EE.UU., con el fin de detectar posibles irregularidades o fallos administrativos.

La medida se inscribe dentro de una línea de decisiones recientes de Trump sobre identidad nacional.

En marzo, el presidente declaró mediante otro decreto que el inglés es el idioma oficial de Estados Unidos, reforzando la dimensión simbólica de su política migratoria y de seguridad.

Reacción del sector y antecedentes prácticos

La industria del transporte no tardó en manifestarse. Todd Spencer, presidente de la Asociación de Conductores Propietarios-Operadores Independientes, advirtió que una aplicación excesiva o arbitraria de esta norma puede poner en peligro la eficiencia de la red logística nacional.

“Tenemos puentes que sufren impactos porque los conductores no entienden las señales sobre la altura máxima”, dijo Spencer, aludiendo a accidentes por desconocimiento del idioma, pero también advirtió sobre la falta de claridad en los nuevos protocolos de evaluación y los riesgos de discriminación.

Además, recordó que muchos camioneros hoy en día usan la tecnología como complemento comunicativo, algo que ahora queda prohibido. “Con esta nueva política, si no hablas inglés, estás fuera. Y eso va a afectar profundamente a comunidades enteras”, comentó.

El caso de Rogel Lázaro Aguilera-Mederos: ejemplo de lo que está en juego

El caso del camionero cubano Rogel Lázaro Aguilera-Mederos ha resurgido como símbolo de lo que puede implicar la falta de dominio del inglés en situaciones críticas. Aguilera-Mederos, quien no hablaba inglés y necesitó un intérprete durante su proceso judicial, fue condenado a 110 años de prisión por un accidente fatal en Colorado en 2019, pena que posteriormente fue reducida tras un clamor público.

Durante el juicio, salió a la luz que la empresa para la que trabajaba ya había sido citada por emplear conductores con deficiencias en el idioma, lo que, según las autoridades, contribuyó a una cadena de errores fatales.

Este caso es ahora citado tanto por defensores como críticos de la nueva orden: para unos, evidencia la necesidad del requisito; para otros, expone cómo la falta de apoyo estructural y la desigualdad idiomática puede derivar en injusticias legales extremas.

Impacto entre los camioneros cubanoamericanos

La comunidad cubanoamericana figura entre las más afectadas por esta medida. Se estima que entre 20,000 y 25,000 camioneros de origen cubano están activos en Estados Unidos, principalmente en Florida, donde el español domina muchas operaciones logísticas.

Historias de éxito como la de Rachel Rubio, joven camionera cubana que ha logrado independencia financiera gracias al oficio, contrastan con la incertidumbre actual de quienes no dominan el inglés y ahora temen por su estabilidad laboral.

Algunos camioneros han hecho de la cabina de sus camiones su hogar, símbolo de libertad y progreso. La nueva exigencia lingüística podría cortar de raíz esas trayectorias, especialmente en comunidades inmigrantes que han usado el transporte como vía de movilidad social.

Voces desde el volante: entre el apoyo y el rechazo

El debate no solo divide al gobierno y la industria, también enfrenta a los propios camioneros.

En redes sociales, el cubano Daniel Palacios -experiodista que ahora maneja su propio camión- defendió la medida desde su experiencia

“Se pasa mucho trabajo si tú no hablas inglés haciendo esto. Tú ves los camioneros que no saben inglés y van directo por donde no deben. Y entonces ves los camiones trabados en medio de la ciudad, creando caos”, explicó.

Palacios también criticó lo que consideró una reacción política selectiva: “Nunca en la vida se interesaron por los camioneros, pero ahora los defienden porque les conviene atacar a Trump".

En contraste, en declaraciones a CBS News Miami, el veterano camionero Russell Rocha apoyó la norma: “Si no puedes leer o entender una señal, eso es peligroso; podría afectarnos a todos.”

Pero Yoman Rivera, otro conductor con 15 años de experiencia en Miami, expresó lo contrario.

“Es una ley horrible”, dijo, añadiendo que, aunque no domina el idioma, nunca ha tenido problemas para entender la señalización ni comunicarse con los agentes.

Consecuencias logísticas y económicas

El impacto podría extenderse más allá de los conductores. Expertos como Rigo Díaz, presidente del grupo de seguridad vial Simplex Group, alertan sobre el efecto colateral:

“Va a crear una crisis en el transporte. Puedes tener un chofer que no domine el inglés y que sea un conductor seguro y profesional"

Según Díaz, hay actualmente 70,000 vacantes en la industria que no logran cubrirse. Si la norma deja fuera a miles más, podrían agravarse los retrasos en la cadena de suministro, afectando a consumidores y comercios por igual.

Otros camioneros entrevistados por Telemundo 51 hace algunos semanas compartieron esa preocupación.

Miguel Campos fue directo: “De que va a afectar, va a afectar".

Hermes Durán advirtió: “Sí va a traer sus problemas”, en especial para quienes sí entienden lo esencial para operar, pero no tienen fluidez conversacional.

La Asociación Nacional de Camioneros criticó abiertamente la medida, denunciando como “falsa” la narrativa de que hay una invasión de camioneros extranjeros poniendo en riesgo la seguridad vial. Acusó al gobierno de manipular estadísticas para justificar una agenda política antiinmigrante.

Por su parte, la Casa Blanca insiste en que su única motivación es proteger a las familias estadounidenses y reforzar la seguridad nacional. Trump, en declaraciones recientes, reafirmó que el dominio del inglés es un “requisito de seguridad no negociable”.