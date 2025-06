Una mujer a la cárcel en Miami tras estafar miles de dólares por obras que nunca hizo

Vídeos relacionados:

El empresario cubano Manuel Francos, dueño del emblemático club "Azúcar", en Miami, asegura haber sido engañado por una mujer, una supuesta contratista, que contrató para realizar remodelaciones exigidas por la ciudad.

Francos, que reconoció a la mujer en televisión tras haber sido arrestada por otro caso, alega que la obra nunca se ejecutó, pese a haber entregado pagos y firmado contratos.

“Geisy Valdés… oye, ese apellido me resonó. Y ahí fue cuando vi el impacto en las cámaras, en el televisor”, comentó, aludiendo al momento en que reconoció su nombre en una noticia.

La acusada es Geisy Valdés Caballero, de 48 años, cuya nacionalidad de origen no ha trascendido.

Una remodelación que nunca ocurrió

Todo comenzó en 2023, cuando la Ciudad de Miami impuso nuevas exigencias estructurales al local de Manuel Francos, solicitando la renovación del techo exterior y la construcción de un camerino con baño.

“Después de 40 años en este negocio, me dijeron que tenía que hacer esos cambios”, explicó Francos en declaraciones a Telemundo 51.

Con la intención de cumplir con los nuevos requerimientos municipales, el empresario buscó una contratista para llevar a cabo las obras.

Fue entonces cuando entró en contacto con Geisy Valdés Caballero, quien se presentó como profesional del rubro y aparentemente capacitada para realizar la remodelación.

Sin embargo, con el paso del tiempo, sus acciones despertaron sospechas en el empresario.

Francos asegura tener copias de contratos, cheques y comprobantes de depósitos bancarios que entregó a Valdés como parte del pago por los trabajos acordados.

No obstante, con el pasar de los meses, las promesas se acumularon y las obras nunca comenzaron.

“Me decía: ‘Sí, Manolo… eso no me ha llegado… los aires acondicionados ya están en camino’. Así mantuvo el diálogo, pero no hizo absolutamente nada”, lamenta Francos, quien vio cómo se dilataban los tiempos sin avances tangibles.

El caso que la llevó a prisión

Aunque la acusación de Francos aún no ha sido resuelta, se sabe que Geisy Valdés Caballero se encuentra actualmente detenida por un caso distinto, que también involucra un contrato de remodelación no ejecutado.

Según un reporte oficial, en 2023 habría cobrado $26,000 dólares por una obra residencial que nunca inició.

En su defensa, Valdés habría asegurado a las autoridades que ofreció un reembolso a la víctima.

Un último intento de conciliación e investigación en curso

Desesperado ante la falta de respuesta y sin ver resultados, Francos se vio obligado a contratar a otra empresa para completar los trabajos que Valdés nunca inició.

A pesar de ello, no perdió la esperanza de resolver el conflicto de forma pacífica.

Según relató, el mes pasado le envió un mensaje de texto a Valdés, en un último intento por llegar a una solución. La respuesta de ella fue un simple "hola".

La denuncia presentada por Francos se suma a una investigación activa contra Geisy Valdés Caballero por su presunta implicación en prácticas fraudulentas bajo su rol de supuesta contratista.

Las autoridades continúan recabando pruebas para esclarecer los hechos y determinar si existen más afectados.

Mientras el caso avanza en los tribunales, el testimonio de Manuel Francos sirve como alerta para otros empresarios y propietarios que busquen servicios de remodelación.

El llamado es a verificar antecedentes, exigir licencias válidas y actuar rápidamente ante cualquier señal de incumplimiento contractual.