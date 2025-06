¿Llegaste a EE.UU. con más de 35 años? Emilio Frías tiene un consejo que necesitas escuchar

Vídeos relacionados:

“No estás viejo, pero ya no puedes darte el lujo de perder el tiempo. Cada año cuenta, cada decisión suma o te frena”, advierte Emilio Frías, director de El Niño y La Verdad, en un mensaje que ha llegado especialmente a aquellos cubanos recién llegados a Estados Unidos, que, como él, cruzan la frontera de la adultez con la vida a cuestas y la esperanza de cumplir sus metas.

Desde Miami Beach, el popular músico compartió una reflexión dirigida a los migrantes mayores de 35 años, un grupo creciente dentro del éxodo cubano actual. Su consejo, directo y sin adornos, resuena con quienes enfrentan el desafío de empezar de cero lejos de casa, con responsabilidades, hijos y la urgencia de estabilizarse.

Captura de Facebook/El Niño y La Verdad

“Ya no es tiempo de soñar, estás en modo ejecutar”, dice Frías. “Tu enfoque tiene que ser estratégico: trabajo, papeles, crédito, ahorro, inversiones.”

La voz de Frías tiene un peso distinto: no es solo la de un artista que triunfa sobre los escenarios, sino la de un migrante que ha vivido en carne propia el costo del exilio. En 2022, su orquesta fue censurada en la Casa de la Música de Galiano, La Habana, tras el estreno de su tema "Cambio", una canción profundamente social que habla de la migración forzada, del dolor de dejarlo todo atrás y del anhelo de un futuro mejor.

“Una mochila cargada de sueños y un presente sin pasado. Es el dolor el empeño, de ayudar al que has dejado”, canta Frías en ese tema que muchos identifican como una representación de su experiencia.

Lo más leído hoy:

Tras radicarse en México y convertirse en padre de una niña, Frías finalmente logró obtener su visa para trabajar en Estados Unidos. Su primera presentación en suelo estadounidense fue el 17 de febrero de 2024 en San Francisco, un hito que marcó el inicio de una nueva etapa artística y personal.

Por eso su mensaje cobra aún más fuerza: habla desde la experiencia, no desde la teoría. No romantiza el camino. Llama a la disciplina, a la acción calculada y al compromiso con uno mismo y con los seres queridos que dependen de esa reinvención.

“Si tienes hijos, este país puede ser el mayor regalo que les diste. Pero necesitan verte estable, enfocado, decidido. Tú eres el ejemplo”, señala.

La publicación ha sido celebrada por su tono inspirador y realista. Lejos del triunfalismo vacío, Emilio Frías lanza un llamado urgente: no improvises, no pierdas tiempo, no te quedes paralizado. Si llegaste a EE.UU. y tienes más de 35 años, tu momento es ahora.

Preguntas frecuentes sobre el consejo de Emilio Frías a los migrantes cubanos en EE.UU.