Denuncian la muerte de un cubano bajo custodia de la Seguridad del Estado en Matanzas

La muerte en circunstancias sospechosas del joven cubano Félix Lázaro Reinoso Rodríguez, de 32 años, ha generado una ola de indignación entre activistas, familiares y observadores de derechos humanos dentro y fuera de Cuba.

El caso fue denunciado inicialmente el pasado 27 de junio por el blog Cubains en liberté, que calificó el hecho como un nuevo crimen del régimen cubano. La denuncia fue reforzada por la intelectual y profesora matancera Alina Bárbara López Hernández, quien divulgó más detalles del caso a través de sus redes sociales.

Félix Lázaro fue arrestado el lunes 23 de junio por la noche, en su vivienda en el municipio de Jovellanos, provincia de Matanzas.

Según testigos citados en el blog y declaraciones de familiares, una brigada de agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y de la Seguridad del Estado se presentó durante un apagón para detenerlo, alegando que estaba siendo investigado por presunta compra de piezas de automóviles de procedencia ilícita.

Tres días más tarde, la esposa del joven fue alertada para que acudiera con urgencia a firmar un contrato con el abogado, pero en el trayecto recibió una llamada que cambiaría por completo el curso de los acontecimientos: Félix Lázaro supuestamente se había “escapado” del "Técnico" de Matanzas.

Tanto ella como la tía del fallecido acudieron de inmediato a la sede de la Seguridad del Estado, donde les comunicaron, en presencia del abogado, que durante un interrogatorio nocturno, el detenido se había evadido “en un descuido del instructor”.

La versión oficial indica que el joven huyó hacia la costa y se lanzó desde unos riscos cercanos, falleciendo en el acto. Su cuerpo fue encontrado horas después. Sin embargo, fotografías compartidas por sus familiares y por activistas muestran un cadáver con múltiples hematomas, moretones y signos visibles de violencia, incompatibles con una simple caída.

La profesora López Hernández, quien reside en la ciudad de Matanzas y ha sido objeto de constante vigilancia por parte de las autoridades, cuestionó la versión del presunto suicidio.

“Parece mentira que los órganos de la Seguridad del Estado descuiden su propia sede central”, escribió en Facebook. “He estado en protesta pacífica frente a ese edificio. Es inconcebible que alguien pueda salir desapercibido de un lugar con portón de hierro cerrado, garita con guardia y agentes entrando y saliendo todo el tiempo”.

López Hernández también denunció que a la familia de Félix se le prohibió realizar el velorio en su localidad de origen, y se les obligó a hacer un funeral privado y rápido en Matanzas. La opacidad en torno al caso y las condiciones impuestas por las autoridades han reforzado la tesis de que se trata de una muerte bajo custodia, producto de malos tratos o incluso tortura.

“Que el mundo entero sepa lo que pasó y cómo están intentando limpiarse las manos”, escribió en redes sociales una prima de la víctima, Clau Rodríguez, al compartir las desgarradoras imágenes del cadáver.

El reclamo de justicia ha sido replicado por decenas de usuarios, quienes exigen una investigación independiente que esclarezca los hechos y sancione a los responsables. En sus redes sociales, el periodista independiente Alberto Arego se hizo eco de los sucedido y de la petición de "justicia para un cubano encontrado muerto tras ser detenido por la Seguridad del Estado".

Este trágico episodio ocurre a pocos días del aniversario del 11 de julio, fecha emblemática del estallido social ocurrido en 2021 en decenas de ciudades cubanas. Para muchos activistas, la cercanía de esta fecha aumenta la tensión entre las fuerzas represivas del régimen, y podría explicar el nerviosismo institucional y la comisión de abusos.

Félix Lázaro Reinoso Rodríguez se suma así a la dolorosa lista de cubanos que han perdido la vida en circunstancias opacas mientras se encontraban bajo la custodia de organismos del Estado. Ni la censura oficial ni las versiones impuestas podrán silenciar el clamor por justicia.

La familia desmiente versión oficial y denuncia encubrimiento

En conversación con CiberCuba, una prima del fallecido —quien prefirió mantener el anonimato por temor a represalias— ofreció un testimonio detallado que desmiente la versión oficial de los hechos y sostiene que Félix Lázaro Reinoso Rodríguez fue golpeado hasta la muerte por agentes estatales, en lo que considera un caso claro de abuso de poder e intento de encubrimiento.

“Se están difundiendo falsas noticias donde están culpando a mi primo de haber sido uno de los sospechosos de la muerte y robo de otro chico. Eso es mentira. Lo único que hizo fue comprar unas piezas de carro, sin saber que estaban relacionadas con un caso de homicidio”, aclaró.

Según la fuente familiar, Félix fue arrestado el lunes 23 de junio a las 10:00 p.m., durante un apagón, por agentes que lo trasladaron al Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) de Matanzas. La causa alegada fue “receptación”, es decir, compra de piezas automotrices de origen ilícito.

La situación empeoró cuando la tía materna de Félix, acompañada por un abogado, intentó verlo en la estación policial el miércoles siguiente. “Le dijeron que no podía verlo sin cita. Cuando ella sugirió que quizás estaba golpeado, el jefe del Técnico de Matanzas se le encaró y la amenazó con dejarla detenida si seguía hablando”, narró la prima.

Al día siguiente, jueves, cuando la familia regresaba con el abogado para una cita oficial, fueron informados de que Félix se había “fugado” durante un descuido del investigador. Veinticuatro horas después, el viernes, la familia fue notificada de que su cuerpo había sido hallado en la Bahía de Matanzas con signos visibles de violencia.

“Nos dijeron que se había ahogado con una piedra de 43 libras, como si se hubiera suicidado. Pero esa piedra no estaba allí cuando fuimos a identificar el cuerpo”, explicó. Un médico forense les informó que el cadáver llevaba más de 48 horas muerto, lo que contradice la versión oficial de la fuga ocurrida el jueves.

Lo más indignante, señala la prima, fue que pese a ser reconocido por la familia, la policía insistió en que debía ser enterrado como “desconocido”, argumentando que había perdido las huellas dactilares por el agua. “Fue sepultado en una fosa común, sin velorio, sin dignidad, y con un acta de defunción absurda. Está bien claro que lo mataron a golpes y luego armaron todo este teatro para cubrirse”.

Una doctora cercana a la familia, que pudo ver las imágenes del cuerpo, afirmó que los signos no corresponden a una muerte por ahogamiento. “Una persona que se ahoga se pone pálida, no morada, y no se le botan los ojos. Eso ocurre por asfixia”, aseguró.

La familia ha contratado abogados y afirma que llevará el caso hasta las últimas consecuencias. “Vamos a ir con todo. Tienen que pagar. Mientras más se sepa, más difícil será que se salgan con la suya”.