Cubano muestra variedad de leches en Chile para bebés y lamenta escasez en Cuba

Un médico cubano residente en Chile ha desatado un nuevo debate en redes sociales tras publicar un video en TikTok donde contrasta la facilidad de acceso a la leche infantil en el país sudamericano con la dramática situación que enfrentan las familias en Cuba. Su testimonio, grabado mientras compra fórmula para su hija recién nacida, ha sido recibido con una oleada de reacciones, tanto de apoyo como de indignación.

“Lo más hermoso que tiene este país es que todos estos productos son alcanzables con tu salario, hay para todos los bolsillos”, afirma el médico, conocido como El Dr Mulato (@eldrmulato), al mostrar la amplia oferta de fórmulas infantiles disponibles en una farmacia chilena. El cubano destaca que, si bien su esposa ha intentado mantener la lactancia materna exclusiva, ha sido necesario suplementar con fórmula, una opción que, en sus palabras, resulta posible en Chile gracias al sistema de salud y a la capacidad adquisitiva del ciudadano promedio.

Asimismo, resalta que el Ministerio de Salud chileno ofrece leche Purita fortificada a través de programas públicos, en caso de que la familia no pueda costear el alimento.

“Mientras en Cuba, con un salario mínimo de $5 no puedes comprar nada. El gobierno no te entrega nada, solo hambre, miseria, comunismo y frases como ‘Patria o muerte’. Con eso no se alimenta a los recién nacidos”, lamenta.

Reacciones en redes: respaldo, recomendaciones y debate político

El video recibió decenas de comentarios. Algunos usuarios chilenos validaron su testimonio: “Solo los cubanos saben lo que se vive en su país”, escribió una usuaria. Otros compartieron experiencias sobre las fórmulas más efectivas o sus efectos en los bebés. También surgieron críticas al sistema cubano y alusiones ideológicas: “El comunismo destruye países” y “el chiste se cuenta solo”.

Incluso hubo quienes recordaron que fue un presidente de izquierda, Salvador Allende, quien impulsó los programas de leche gratuitos en Chile, lo que provocó debates sobre los matices ideológicos en ambos sistemas.

Esta no es la primera vez que El Dr Mulato genera impacto en redes con sus comparaciones entre Cuba y Chile. En abril mostró su experiencia en un hospital público chileno, resaltando las condiciones dignas del entorno médico frente a la precariedad hospitalaria en Cuba. Un mes después, documentó los beneficios recibidos tras el nacimiento de su hija, como parte del programa estatal Chile Crece Contigo: desde cuna hasta artículos de higiene y abrigo, todos gratuitos.

También ha publicado videos mostrando la abundancia de pan en supermercados chilenos, contrastando con el racionamiento extremo en la isla: “2025 y todavía en Cuba dan un pan por persona”, dijo entonces.

Cuba: leche ausente, corrupción presente

Mientras tanto, la situación en Cuba respecto a la leche infantil es cada vez más crítica. En mayo, el youtuber español Juanjo Dalmau documentó el esfuerzo de un padre cubano por conseguir leche para su hija, sin éxito en múltiples tiendas. Finalmente lograron comprar una bolsa a 200 pesos en una Mipyme, una excepción más que una regla. La odisea fue registrada en un video viral.

A inicios de junio, cinco personas fueron detenidas en La Habana por robar 197 sacos de leche en polvo destinados a bebés. El producto se vendía ilegalmente a 1,650 pesos la libra, una cifra inalcanzable para la mayoría de las familias cubanas. La corrupción, según informes, involucró a trabajadores estatales y receptadores externos.

Además, el gobierno cubano ha sido ampliamente criticado por ofrecer mezclas de chocolate sin leche ni azúcar, e incluso sirope de cola como sustituto de leche para los niños. Madres han expresado su frustración en redes sociales ante estas alternativas carentes de valor nutricional.

Desigualdad estructural: la dolarización como barrera

Otra arista del problema es la dolarización parcial del comercio. Aunque se han reportado ventas de leche en polvo en tiendas MLC como la de 3ra y 70 en La Habana, los precios en divisas —hasta 8.75 dólares por bolsa— están fuera del alcance para quienes solo perciben ingresos en pesos cubanos. Esta situación ha generado polémica y malestar en la población.

Según un informe de UNICEF, al menos 9 % de los niños cubanos sufre pobreza alimentaria grave, situación que se agrava con el desabastecimiento, el racionamiento ineficaz y la ausencia de sustitutos nutricionalmente viables.

La publicación de El Dr Mulato no es un simple desahogo. Es parte de un fenómeno creciente de cubanos que, desde el exilio, muestran con pruebas la brecha entre sus nuevas realidades y la vida que dejaron atrás. En un contexto donde los datos oficiales escasean y la propaganda estatal insiste en una narrativa triunfalista, los videos y testimonios ciudadanos se han convertido en un canal clave para documentar y denunciar la profunda crisis que atraviesa Cuba.

