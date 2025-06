"De contra que la comida está super cara con estos apagones se echa a perder": Joven en Matanzas tras más de un día sin luz

“Llevamos más de 30 horas sin corriente en Cuba. Esto es específicamente en la provincia de Matanzas… miren para esto cómo los niños toman agua, caballero, porque con esta cantidad de horas sin corriente no hay agua fría en ninguna parte, y con el calor que hay, esto es de verdad insoportable”.

Así narró la joven cubana Sheyla en TikTok (@sheyreyes032) el impacto de los apagones prolongados en la vida cotidiana de miles de familias en la isla. Desde su casa, muestra refrigeradores descongelados, niños tomando agua desde la pila, la imposibilidad de conservar alimentos y la resignación con la que su familia enfrenta la falta de servicios básicos. “Todos los fríos descongelados, los alimentos echados a perder”, lamentó. “Bastante trabajo que cuesta conseguirlos y bastante caro que tenemos que pagarlos para que después se echen a perder”.

En otro video publicado horas antes, Sheyla documentó que ya llevaban 24 horas sin electricidad. “No pude dormir nada y eso que tengo ventilador recargable. No me quiero imaginar a las personas que no tienen nada”, explicó. Añadió que su madre le llevó el desayuno a la cama “porque no tenía fuerzas ni para despertarme”. La joven almorzó comida recalentada del día anterior y mostró una bandeja con huevos descompuestos: “Solamente pudimos salvar esto. Es una falta de respeto”.

“Así son todos los días hasta que ya esto no aguante más”, dijo con tono sereno, aunque visiblemente afectada.

El apagón también ha obligado a muchos vecinos a recurrir al carbón como única alternativa para cocinar. “Muchos ya han guardado sus fogones de gas porque de todas formas este es el único que resuelve”, contó, al señalar que en su zona no hay gas desde hace más de seis meses. No es un caso aislado. Días antes, otra joven cubana publicó un video viral donde mostraba cómo se vio obligada a cocinar en el piso con carbón, tras un corte de electricidad que llegó antes del horario previsto. “Tuvimos que meterle mano al carbón porque si no, no almorzábamos”, dijo @meli.cubanita0 en TikTok, reflejando la misma mezcla de resignación y rabia que hoy comparten miles de cubanos.

Las publicaciones generaron una avalancha de reacciones. Varios usuarios compartieron consejos de supervivencia, como dejar los huevos fuera del refrigerador para evitar que se dañen. “No metas los huevos en la nevera porque una vez que se apague el frío se dañan”, recomendó una internauta. Otros usuarios le sugirieron usar hieleras o hacer hielo en botellas plásticas para mitigar las largas horas sin energía.

Lo más leído hoy:

Muchos expresaron empatía: “Qué tristeza, solo les queda tratar de tener ánimo”, “Admirable cómo enfrentas todo esto con entereza”, “Que fortaleza la del pueblo cubano, ya es demasiado”.

También hubo comentarios cargados de indignación y crítica al régimen. “No tienen gobierno”, dijo una usuaria. “Ya ese país no aguanta más”, escribió otra. “¿Y por qué no protestan?”, preguntó alguien, a lo que otra persona respondió: “Porque si salen, es soga para su cuello”.

Algunos cuestionaron su estilo de vida, insinuando que vivía mejor que otros o que recibía ayuda desde el extranjero. “Y agradece, que vives mucho mejor que la mayoría”, comentó una usuaria. Otra escribió: “Siempre se queja, pero no le falta el helado”.

Este testimonio se suma a una serie de denuncias ciudadanas sobre la agudización de la crisis eléctrica en Cuba. El pasado sábado 29 de junio, la isla alcanzó un récord de afectación con un déficit de 1,936 megavatios, según datos de la Unión Eléctrica. La situación ha empeorado con la salida de servicio de varias termoeléctricas clave, así como con la escasez de combustible, lo que ha dejado inactivos cientos de motores generadores.

En Matanzas, segunda provincia de mayor consumo del país, los apagones pueden superar las 30 horas, a pesar de las promesas de alivio y la incorporación de parques solares. Una reciente investigación reveló que hasta tres cuartas partes de la población provincial pueden quedar sin electricidad al mismo tiempo, incluso respetando el límite legal aprobado.

En marzo pasado, el propio Miguel Díaz-Canel reconoció durante una visita a Matanzas que los residentes habían sufrido apagones de hasta 32 horas consecutivas. Sin embargo, lejos de ofrecer soluciones inmediatas, el gobernante repitió su retórica habitual sobre promesas de inversiones futuras en parques fotovoltaicos y recuperación agrícola. “Sé que han sufrido”, admitió, mientras justificaba la crisis con argumentos conocidos y evitaba asumir responsabilidades concretas.

Mientras tanto, voces como la de Sheyla siguen ganando espacio en redes sociales. “Compartan el videíto para que más personas vean esta situación”, pidió al final de su más reciente post.

Preguntas frecuentes sobre los apagones en Cuba y su impacto en la vida diaria