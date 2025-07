“Confío en Dios, pero es imposible no tener miedo”: Latina entre lágrimas antes de su cita de asilo en EE. UU.

Una joven venezolana conmovió a miles de usuarios en redes sociales al compartir, entre lágrimas, su testimonio un día antes de presentarse a su cita con inmigración en Estados Unidos, como parte de su proceso de solicitud de asilo.

“Un día antes de mi cita en inmigración, por asilo, confío en Dios, mucho, pero es imposible no tener miedo. Y bueno, mañana me presento a mi cita con toda la fe, pero con mucho miedo. Y bueno, sea Dios metiendo su mano, y sea Él quien decida si me quedo o me voy”, expresó la mujer visiblemente afectada en un video publicado en su cuenta de TikTok @jessikagrooming.

La grabación ha generado una ola de solidaridad en la comunidad latina, que no tardó en enviarle mensajes de apoyo, aliento y buenos deseos para su proceso. Muchos de los comentarios resaltan la valentía de la joven al compartir su temor y fe en un momento tan decisivo.

El video acumula miles de reproducciones y se ha convertido en un reflejo de las emociones que viven miles de migrantes que enfrentan procesos legales inciertos en Estados Unidos.

Aunque no se conocen más detalles sobre el desenlace de su cita, el caso ha servido para visibilizar una realidad común entre los solicitantes de asilo en el país norteamericano, donde el miedo, la esperanza y la fe suelen caminar de la mano.

Preguntas frecuentes sobre el proceso de solicitud de asilo y el estatus I-220A en Estados Unidos