Turista canadiense denuncia aterradora experiencia en resort de Varadero: “Me desperté golpeada y desnuda”

Lo que debía ser una escapada paradisíaca a Cuba para celebrar su cumpleaños terminó en una pesadilla para Breanna Peebles, una joven de Manitoba que asegura haber sido drogada y violentada en el hotel Grand Memories Varadero, uno de los resorts más promocionados del principal destino turístico de la Isla.

"Me desperté sola en una habitación que no era la mía, desnuda, golpeada, con raspones y sin una uña", relató Peebles a CityNews, aun visiblemente afectada por lo vivido en su viaje del 9 de junio.

El testimonio, estremecedor y lleno de detalles, apunta a una presunta agresión ocurrida tras consumir bebidas en el bar del hotel. Peebles asegura que comenzó a sentirse somnolienta tras nadar y beber, y que apenas recuerda cómo fue llevada por el personal de seguridad a una habitación equivocada. Lo siguiente que recuerda es el desconcierto, los moretones en su cuerpo, y la ausencia de su teléfono móvil.

"Creo que solo Dios puede salvarme ahora mismo. He estado rezando sin parar", dijo con la voz quebrada.

La turista también denunció comportamientos extraños por parte del personal del resort tras el incidente. "Me miraban como si supieran lo que había pasado", contó.

Pese a la angustia, en ese momento no denunció el hecho ante las autoridades cubanas, pero sí lo hizo su familia desde Canadá, alarmada al perder contacto con ella.

Al aterrizar en Winnipeg, Peebles rompió en llanto. “Quería besar el suelo. Fue la peor experiencia de mi vida. No creo que vuelva jamás a Cuba, ni siquiera en grupo”, afirmó.

Silencio institucional y antecedentes preocupantes

Ni el Grand Memories Varadero ni su operador, Blue Diamond Resorts, respondieron a las solicitudes de comentario de los medios canadienses. La agencia de viajes RedTag, por su parte, se limitó a invitar a la afectada a contactar directamente para "brindar la asistencia adecuada".

Este no es un caso aislado. En 2019, otra turista canadiense denunció una agresión sexual en el vecino hotel Memories Varadero Beach Resort, también gestionado por Blue Diamond.

Y en lo que va de 2025, al menos tres turistas canadienses han denunciado experiencias traumáticas en hoteles cubanos.

En el mes de febrero, Sylvie Beauchesne, de Quebec, sufrió una fractura de cadera tras un accidente en un hotel de Holguín. Pasó casi 48 horas sin atención médica adecuada y sin poder comunicarse, según denunció su familia.

También en febrero, la familia de una adolescente de Ontario denunció que fue agredida sexualmente por un empleado de hotel. Las autoridades cubanas advirtieron que, si querían presentar cargos, debían quedarse en la isla indefinidamente.

Mientras que Crystal Jardine, denunció en marzo haber sido golpeada por otro huésped en un hotel, también de Varadero. A pesar de llamar a la policía y a la embajada, su agresor, también canadiense, nunca fue detenido ni procesado.

Una advertencia para turistas… y para Cuba

El gobierno de Canadá desde el año pasado recomienda a sus ciudadanos evitar viajar a Cuba, principalmente debido a la escasez de alimentos, los problemas en los servicios médicos y por la crisis energética.

Aunque Peebles no ha decidido aún si tomará acciones legales, sí envió una advertencia clara a quienes planean viajar a la Isla. "Cuídense. No vayan solos. Incluso cuando alguien te sonríe y te sirve una bebida, no sabes lo que está pensando. Y es aterrador".

El caso vuelve a poner sobre la mesa los vacíos de seguridad en algunos resorts cubanos y la falta de respuesta institucional ante denuncias graves, algo que no solo compromete la imagen turística del país, sino que representa un serio peligro para visitantes y trabajadores honestos del sector.

Para muchos cubanos que viven del turismo o tienen familia trabajando en hoteles como este, el silencio de las autoridades y la falta de protocolos claros frente a hechos como el que relata Peebles, son también una preocupación.