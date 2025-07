Un video publicado en TikTok por una usuaria cubana (@odalys6508) ha causado furor en redes sociales, al mostrar cómo prepara café con un invento casero que mezcla resistencia eléctrica, tubos de suero y mucha creatividad. Lo que podría parecer una broma es, en realidad, la solución de una cubana para no quedarse sin su dosis diaria de café.

En el video se ve una vieja cafetera eléctrica, bastante deteriorada, conectada a un tubo plástico que traslada el café directamente hacia un vaso. La escena, grabada en una cocina sencilla y muy cubana, ha sido comentada por cientos de personas que no logran entender exactamente cómo funciona el artilugio, pero sí coinciden en una cosa: es una genialidad absoluta.

Las reacciones han sido tan numerosas como variadas. Algunos usuarios dijeron que “la NASA se quedó chiquita”, otros propusieron darle un premio a la innovación, y no faltó quien dijera entre risas: “eso solo se ve en Cuba”. Pero más allá del chiste, muchos destacaron el ingenio del cubano para resolver ante la escasez de recursos.

“Primero muerta que dejar de tomar café”, escribió una usuaria, resumiendo el sentir de millones en la isla donde el café no es solo bebida, sino ritual, cultura y consuelo. Para muchos, el invento representa algo más profundo que la necesidad: es el símbolo de un pueblo que, a pesar de todo, no deja de buscar formas de vivir con dignidad.

Varios ofrecieron enviar una cafetera nueva al autor de la idea, mientras otros comentaban que seguramente el café “queda más sabroso así que con una nueva”. Entre bromas, orgullo patrio y reflexiones sinceras, el video se convirtió en espejo de la creatividad criolla y en motivo de risa compartida. “Eso es de respeto, no de risa”, opinó una usuaria emocionada. Otro comentó: “Los cubanos no dominamos el mundo porque no nos lo proponemos”.

No faltaron quienes lo bautizaron como “café en suero”, “marca Cuba” o “el verdadero espresso criollo”. “La cafetera se desintegró, pero la voluntad no”, bromeó alguien. Y una usuaria lo resumió todo en una frase que resonó entre los comentarios: “Esto solo lo entienden los cubanos... y sí, seguro que sabe mejor que el de una máquina nueva”.

Preguntas Frecuentes sobre la Creatividad Cubana en el Uso de Cafeteras