"Lo que pasa en Cuba es un crimen": cubano en España denuncia lo que muchos callan de la situación en la isla

Un cubano residente en Murcia ha denunciado en redes sociales la crítica situación humanitaria que se vive actualmente en la isla, alertando sobre los apagones de hasta 23 horas diarias, la falta de alimentos, la represión política y la censura sistemática que, según afirma, el mundo ignora deliberadamente.

"El pueblo de Cuba se está muriendo de hambre, el pueblo de Cuba tiene apagones de 22 y 23 horas diarias", expresó con vehemencia el creador de contenido @el.profesor.cubano, conocido en TikTok por abordar la realidad cubana desde una perspectiva crítica y personal. "Lo que se está cometiendo en Cuba es un crimen, y el mundo tiene que saberlo", afirmó en el video, que acumula miles de visualizaciones y reacciones.

Desde Cartagena, este cubano subrayó que su mensaje no va dirigido a los líderes políticos, sino "a la gente como yo", porque —según dijo— "los líderes lo saben todo y no hacen nada". Asegura que expresarse libremente sobre la realidad cubana conlleva consecuencias personales, como la imposibilidad de volver a la isla. "El cubano que denuncia lo que está pasando en Cuba no puede entrar, automáticamente lo tildan de contrarrevolucionario", lamentó.

“Cuando yo te diga que en Cuba hay 23 horas de apagón, que si tú haces un cartel que diga ‘libertad’ te pueden meter preso 20 años, sin tirar una piedra, sin ofender a nadie… yo tengo que hacértelo saber a ti. Es mi deber", señaló. "Yo sé lo que me estoy jugando, y aun así voy a hablar".

El joven también mencionó que su madre, que aún reside en Cuba, recientemente cumplió 63 años "sin nada", y que espera poder traerla a España “por encima de toda esa gente, por encima de todos esos dictadores".

Reacciones: indignación, apoyo y llamados a actuar

El video generó un aluvión de comentarios, tanto de cubanos dentro y fuera de la isla como de españoles que expresaron empatía y sorpresa ante la magnitud de la crisis.

Lo más leído hoy:

"Que todos sepan lo que es Cuba", escribió un usuario. Otros calificaron la situación como un "genocidio silencioso", denunciando la falta de comida, agua potable, medicamentos y servicios básicos. Algunos incluso compartieron vivencias recientes en la isla: “El primer día que llegamos fueron 16 horas sin corriente, el segundo 13”, comentó una internauta. Otra usuaria denunció apagones de hasta 44 horas continuas en zonas rurales.

Varios internautas cuestionaron la pasividad internacional ante lo que describen como una catástrofe humanitaria. “No hay concentraciones, no hay desfiles, ningún gobierno lo denuncia”, señaló un usuario. “El mundo entero lo sabe y no hace nada porque Cuba no tiene petróleo”, dijo otro.

Otros comentarios, sin embargo, criticaron al creador por haber cambiado el enfoque de su contenido habitual a uno más político, aunque reconocieron la veracidad de sus denuncias. “Tú sabes cómo está Cuba, no es nuevo para nadie, pero bueno, cambiaste de tema. Éxitos”, escribió una seguidora.

Un historial de denuncias virales

El creador de contenido, hijo del humorista Antolín El Pichón, ha publicado en los últimos meses varios videos donde compara su experiencia en España con la vida que dejó atrás en Cuba, utilizando objetos cotidianos para ilustrar la escasez y la precariedad que enfrentan los cubanos.

En uno de sus videos más comentados, mostró una antena satelital en la calle y recordó que en Cuba estas están prohibidas: “En Cuba hay que esconder eso donde tú no te imaginas, porque si te cogen puedes terminar preso”, explicó en referencia a la censura informativa.

También ha denunciado las dificultades para acceder a bienes básicos. En otro video viral, desglosó lo que puede comprarse con un salario cubano promedio —el equivalente a unos 20 euros mensuales— y explicó que, incluso si se tienen los recursos, conseguir productos como champú o arroz depende de contactos y favores.

En una publicación más íntima, rememoró la vida de su abuelo recogiendo clavos en las calles cubanas ante la inexistencia de ferreterías, y mostró su sorpresa al ver herramientas disponibles en cualquier tienda española.

Más recientemente, destacó el valor simbólico de una cubeta vacía, que en Cuba puede reutilizarse para bañarse, almacenar agua o cocinar, en una muestra del ingenio popular frente a la escasez estructural.

“El mundo tiene que saber lo que pasa en Cuba”

El video concluye con un mensaje directo a los cubanos que lo critican por hablar: “Si tú no tienes el valor para hacerlo porque quieres seguir yendo a Cuba, lo entiendo, lo respeto... pero no te metas con lo que estoy haciendo yo. Yo sí voy a hablar, y la gente va a saber lo que pasa en Cuba”.

Sus palabras han resonado dentro de una comunidad cada vez más activa en la denuncia de la crisis cubana, y su voz se suma a la de cientos de cubanos en el exilio que, a través de redes sociales, intentan visibilizar lo que consideran una emergencia ignorada por la comunidad internacional.